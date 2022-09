Acreditó EPN residencia en España por invertir 570 mil euros

Madrid, España.- El Gobierno español reconoció que el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto cuenta con autorización para residir en España como inversor, aunque negó que se le haya concedido un "visado de oro", como reportó El País a finales de mayo.

El Ejecutivo español también dijo desconocer el monto total de inversiones que el ex Mandatario tiene en el país, pero detalló que Peña Nieto "acreditó la inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid", según un documento al que tuvo acceso Europa Press.

En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno asegura que "no tiene constancia de la existencia de ningún visado solicitado ni expedido a nombre de Peña Nieto".

El diputado vasco había preguntado si se había dado al ex Presidente uno de los llamados 'golden visa' para inversores y se había interesado por conocer la inversión de que disponía en España para haber accedido a esta visa reservada para grandes inversores.

En su respuesta, el Ejecutivo puntualizó que Peña Nieto "es titular de una autorización de residencia como inversor" con forme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Dicha ley, precisó, "permite este tipo de autorización, entre otros, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500 mil euros" y que cumplan con el resto de los requisitos.

A diferencia de esta autorización de residencia, un "visado dorado" permite obtener la ciudadanía a extranjeros cambio de una inversión.

Según recordó el Gobierno, para obtener la autorización no es "preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización". Así pues, "se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España".

Por otra parte, a la pregunta de Iñarritu de si el ex Presidente mexicano intentó antes "algún otro cauce de regularización", el Ejecutivo dijo que "solicitó una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello".

El ex Mandatario mexicano reside en España desde hace tiempo.

A principios de agosto, la Fiscalía General de la República mexicana informó que estaba llevando a cabo una investigación contra Peña Nieto por haber cometido presuntamente delitos de blanqueo de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

En julio, el organismo había informado de la apertura de un expediente en su contra por haber recibido presuntamente transferencias irregulares desde España.