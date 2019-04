Activista pakistaní enciende redes con foto de su esposo con burka

Ciudad de México.- Una activista pakistaní ha desatado una avalancha de reacciones en las redes sociales tras compartir una fotografía de su esposo llevando una burka en una publicación en tono satírico que intenta desafiar los estereotipos de género.

"Este es mi hermoso esposo. Por supuesto, no pueden ver lo hermoso que es porque me aseguro de mantener su belleza (leer: identidad) oculta, ya que soy la única quien realmente puede apreciarla ", escribió Héra Mannan Khan en su cuenta de Instagram. "Todo lo que él representa, todos sus logros, sueños, toda su […] vida, me lo debe a mí", agregó.





Continuó diciendo que, aunque prefiere que su esposo se quede en casa, lo invitó a salir a cenar. Comieron un pollo sin esteroides, ya que no quiere que "su fertilidad se vea afectada". "El principal objetivo de su existencia es darme hijos y hacerme madre".

"Me encanta cómo se oculta modestamente cuando sale", añadió, explicando que no quiere "que lo molesten". "Yo, en cambio, puedo deambular y vagar por mi cuenta... llevando una camiseta sin mangas, una blusa de tirante o incuso sin camisa, porque soy una mujer".

La activista agregó que no teme ser atacada por otras mujeres. "Aunque lo hagan, no hablaré de eso, porque demostraría que soy débil e indefensa frente a todo el mundo". "Se supone que una mujer no es débil, ya sabe, fuimos creados para ser fuertes y machos", concluyó.

La publicación, que también fue compartida en Twitter, se ha vuelto viral y ha sido retuiteada más de 7.700 veces y recibió más de 21.000 'me gusta'.

Gran parte de los comentarios elogiaron a Khan por su defensa de los derechos de las mujeres musulmanas, algunos de ellos en tono irónica. Así, el usuario Ichie Whyte aconsejó a la activista que jamás deje a su esposo trabajar o conducir sin supervisión. "¿Sabes el tipo de mujeres que podría encontrar en el trabajo? […] Ah, y por cierto, dale un velo negro. Ese es demasiado transparente", sugirió.

Por otra parte, varios usuarios criticaron a la joven por "burlarse de las tradiciones musulmanas". La activista les contestó diciendo que no era su responsabilidad enseñarles cómo funciona la sátira y que personas como ellas eran la razón por la que decidió escribir este 'post'.