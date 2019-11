Actuó Trump a favor de marino condenado

Washington.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercedió a favor de un militar que fue acusado y absuelto de crímenes de guerra en Irak para que pudiera seguir formando parte de los Navy SEAL, un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, explicó hoy el Secretario de Defensa, Mark Esper.

En declaraciones a la prensa en el Pentágono, Esper dijo que el domingo habló con Trump y él le dio la "orden" de que Eddie Gallagher, el militar absuelto de crímenes de guerra, siguiera formando parte del grupo especial, a pesar de que los dos líderes militares a cargo de esa unidad querían su salida.

"Hablé con el Presidente el domingo. Él me dio la orden de que Eddie Gallagher se quedara con su pin del Tidente", indicó Esper.

El pin del Tridente es la insignia que marca la pertenencia al cuerpo de élite de los Navy Seal y su retirada, en esta ocasión, era vista como una medida disciplinaria.

En julio, un jurado militar absolvió a Gallagher de crímenes de guerra, pero le condenó por haberse fotografiado junto al cadáver de un combatiente del grupo terrorista Estados Islámico (EI) en Irak.

La absolución de Gallagher causó gran controversia dentro de las Fuerzas Amadas, puesto que algunos le celebraron como un "héroe" sin miedo a actuar contra el enemigo; mientras que, para otros, su comportamiento despertó las peores pesadillas de las torturas contra los prisioneros de Abu Ghraib en Irak.

La semana pasada, Gallagher, que había sido degradado, se enfrentaba a un proceso disciplinario dentro de la Armada que supuestamente iba a culminar con su expulsión de los Navy SEAL.

Frente a ese proceso, Trump expresó su deseo de que el militar siguiera en el cuerpo de elite; mientras que el jefe de los Navy SEAL, el contraalmirante Collin Green, y el secretario de la Armada, Richard Spencer, insistieron en la necesidad de tomar medidas disciplinarias contra Gallagher, según informó el diario The New York Times este fin de semana.

El desacuerdo de Trump con los dos líderes militares a cargo de los Navy SEAL culminó el domingo con la salida de Spencer, que había asumido como Secretario de la Armada en agosto de 2017.

En una carta publicada en medios locales, Spencer hizo una crítica velada al respaldo de Trump a Gallagher y consideró que el Estado de Derecho era lo que distinguía a EU de sus adversarios.

"Resulta evidente para mí que no comparto con el Comandante en Jefe (Trump) el mismo entendimiento sobre los principios claves de orden y disciplina", aseveró Spencer.

Oficialmente, el Secretario de Defensa asegura que Spencer fue despedido porque, en secreto, intentó hacer un trato con la Casa Blanca para que el Navy SEAL pudiera jubilarse como miembro de ese cuerpo de elite a cambio de que Trump no se entrometiera más en ese caso.

Hoy Esper aseguró haberse sentido "estupefacto" ante el supuesto comportamiento de Spencer.