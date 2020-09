Acuchillan a dos en París cerca de la antigua oficina de Charlie Hebdo

Dos personas resultaron heridas por un asaltante con un cuchillo en París, este viernes cerca de la antigua oficina de Charlie Hebdo, el escenario de un ataque terrorista de 2015 contra el periódico satírico, dijeron las autoridades.

"Se llevó a cabo un ataque con un arma blanca en el distrito 11 frente a las antiguas oficinas de Charlie Hebdo", dijo Jean Castex, el primer ministro, al interrumpir un discurso programado.

Un sospechoso fue arrestado poco tiempo después en el barrio de la Bastilla, un área de París no muy lejos del lugar del ataque, según la Policía. La persona no fue identificada de inmediato y no estaba claro cómo estaba relacionada con el ataque. Los fiscales franceses dijeron que habían abierto una investigación por terrorismo.

Las autoridades inicialmente dieron un número más alto de personas heridas, y lo revisaron más tarde este mismo viernes.

Emmanuel Grégoire, teniente de alcalde de París, en una publicación en Twitter instó a la gente a evitar el barrio de Richard-Lenoir, donde Charlie Hebdo tenía sus oficinas antes del ataque terrorista de enero de 2015 que dejó 12 muertos.

El ataque tuvo lugar junto a un mural que rinde homenaje a las víctimas de los ataques de Charlie Hebdo de 2015.

Las dos víctimas eran empleados de Premières Lignes, una productora de documentales que solía ser vecina de Charlie Hebdo. Algunos de sus empleados fueron los primeros testigos del ataque de enero de 2015.