Acude Trump a Corte de Manhattan por juicio sobre fraude

Agencia Reforma

Washington.- Donald Trump llegó este lunes a la Corte estatal de Nueva York en Manhattan, flanqueado por un equipo de abogados y agentes del Servicio Secreto para el inicio de un polémico juicio civil sobre si engañó a los bancos sobre sus activos.

La asistencia de Trump no era obligatoria y no se esperaba hasta hace unos días, y no se espera que el asediado ex Presidente hable en el tribunal hasta más adelante en el juicio, cuando sea llamado a testificar.

Su aparición tiene cierto peso simbólico, sobre todo porque rara vez asiste a su litigio civil.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien demandó el año pasado, alega que Trump y su empresa utilizaron valoraciones de activos falsas para inflar su riqueza en miles de millones de dólares al año entre 2011 y 2021, engañando al Deutsche Bank AG y a otros prestamistas para que le ofrecieran mejores condiciones en préstamos.

También se le acusa de utilizar valoraciones falsas para conseguir pólizas de seguro más baratas.

En total, Trump supuestamente obtuvo 250 millones de dólares en ganancias ilegales.

El juez de la Corte Suprema del estado, Arthur Engoron, quien supervisa el juicio, ya encontró a Trump responsable de fraude.

El juicio ahora se centrará en seis reclamaciones restantes y en el monto de los daños adeudados. Ayudará a determinar el destino de su imperio inmobiliario en Nueva York.