Acusa Comité a Trump de traición a EU

Ciudad de México.- El Comité Judicial de la Cámara baja estadounidense presentó formalmente su caso para destituir al Presidente Donald Trump en un informe de 658 páginas publicado este el lunes, que argumenta que el Mandatario "traicionó a la nación al abusar de su cargo", días antes de una votación final en la Cámara.

El informe no contiene nuevas acusaciones o pruebas contra Trump, pero ofrece una descripción detallada de los dos artículos de juicio político que el Comité aprobó, acusando a Trump de abusar del poder de la Presidencia para presionar a Ucrania a afectar a sus rivales políticos y obstruir al Congreso al impedir que testigos testifiquen y se nieguen a proporcionar documentos.

Se espera que la Cámara vote este miércoles sobre si llevar a juicio político al Presidente en ejercicio, por tercera vez en la historia de esa nación, poniendo en marcha un juicio en el Senado a principios del próximo año que podría llevar a la destitución de Trump.

"El Presidente Trump ha colocado sus intereses políticos personales por encima de nuestra seguridad nacional, nuestras elecciones libres y justas y nuestro sistema de controles y equilibrios", señala el informe.

"Se ha involucrado en un patrón de mala conducta que continuará si no se controla. En consecuencia, el Presidente Trump debería ser llevado a juicio político y destituido de su cargo".

El informe argumenta que la Cámara debería acusar a Trump de abuso de poder por retener casi 400 millones de dólares en ayuda de seguridad y la promesa de una reunión en la Casa Blanca hasta que Ucrania anunciara investigaciones al ex Vicepresidente Joseph Biden y sobre supuesta interferencia electoral en 2016.

"Cuando el Presidente exige que un Gobierno extranjero anuncie investigaciones dirigidas a su rival político interno, corrompa nuestras elecciones", señala el informe, "para los fundadores, este tipo de corrupción fue especialmente pernicioso y mereció la acusación. Las elecciones estadounidenses deberían ser solo para estadounidenses".

También insta a la Cámara a aprobar un artículo de acusación señalando al Mandatario de obstrucción del Congreso, diciendo que la obstrucción por parte del Presidente Trump no es adecuada para el líder de una sociedad democrática.

"Recuerda los mismos reclamos de privilegio real contra los cuales se rebelaron nuestros fundadores".

El informe incluye una disensión de 20 páginas del Representante Doug Collins, de Georgia, el principal republicano en el Comité Judicial, que acusa a los demócratas en el panel de llevar a cabo un proceso injusto en un intento partidista de expulsar a Trump del cargo debido a su disgusto con él y sus políticas.

"El caso no solo es débil, sino que baja peligrosamente la vara para futuros enjuiciamientos", escribe. "El registro presentado por la mayoría se basa en inferencias basadas en presunciones y rumores. En resumen, los demócratas no han podido hacer una acusación creíble y basada en hechos para decir que este Presidente merece un juicio político".

El informe del Comité controlado por los demócratas rechaza las críticas de que la investigación de juicio político fue injusta para Trump y los republicanos, argumentando que el Presidente tuvo muchas oportunidades de que su abogado presentara pruebas o interrogara a los testigos durante la investigación.

"La decisión del Presidente de rechazar estas oportunidades de participar afirma que su objetivo principal era obstruir la investigación de la Cámara en lugar de ayudarlo a considerar plenamente todas las pruebas relevantes", señala el informe.