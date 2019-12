Acusa EU injerencia en protestas en AL

Washington.- El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó este lunes a Cuba y Venezuela de intentar sacar provecho de las protestas en América Latina y aseguró que Washington apoyará a los países que intenten impedir que la agitación que vive la región se convierta en revueltas.

"Trabajaremos con Gobiernos legítimos para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejen la voluntad democrática de la gente", aseguró durante un discurso sobre América Latina en la Universidad de Louisville, Kentucky.

Pompeo Afirmó que Cuba y Venezuela han ayudado a elevar la agitación en medio de las recientes manifestaciones que viven varios países en la región, aunque no ofreció datos específicos para respaldar sus comentarios.

En tanto, Pompeo admitió que Nicolás Maduro podría permanecer un largo tiempo en la presidencia de Venezuela pese a los esfuerzos de más de 50 países para removerlo del poder.

"El fin viene para Maduro. Simplemente no sabemos qué día'' llegará, dijo.

Pompeo expresó confianza en lograr la salida de Maduro y se refirió a la manera abrupta en que dejaron el poder en 1989 los líderes comunistas Eric Honecker, de Alemania Oriental, y Nicolae Ceausescu, de Rumania.

"Confío en que nuestra meta de la salida de Maduro está al alcance y puede ser antes de lo que pensamos'', indicó.