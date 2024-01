Acusa Fiscalía a hijo de Petro; arranca juicio en su contra

Agencia Reforma

Bogotá, Colombia.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente este jueves al hijo mayor del Presidente Gustavo Petro, con lo que inicia la fase de juicio en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Nicolás Petro Burgos, hijo del Mandatario, enfrenta un proceso penal que derivó de las denuncias hechas el año pasado por su ex esposa, también investigada, quien afirmó que habría recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con esos recursos.

De acuerdo con el sistema colombiano, el juicio arranca con la presentación del escrito de acusación y se extiende hasta la sentencia. Las audiencias preparatorias de juicio fueron programadas para el 29 y 30 de abril.

Petro Burgos habría recibido entre junio y diciembre de 2022 unos 101 mil dólares de Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de "Hombre Marlboro" y quien estuvo en prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Según dijo el fiscal al juez en la audiencia, Petro Burgos "estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada su patrimonio económico" como diputado del departamento del Atlántico y conocía que estaba adquiriendo y "ocultando bienes que tenían su origen" en el delito de enriquecimiento ilícito.

También se señala al hijo de Petro de haber recibido dinero en efectivo de Alfonso del Cristo Hilsaca, un empresario del norte del país que ha tenido cuestionamientos de la justicia, pero no ha sido condenado; así como del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio.

La Fiscalía encontró que aproximadamente 266 mil dólares que gastó Petro Burgos no son producto de su labor como diputado. Los peritos de la Fiscalía establecieron que el hijo del Mandatario no habría declarado el ingreso de esos recursos a su patrimonio.

Según la acusación, Petro Burgos compró los bienes, pero los dejó a nombre de su ex esposa, Daysuris del Carmen Vásquez, y sus familiares para tratar de ocultarlos.

Vásquez decidió colaborar con la justicia en el marco del proceso contra Petro Burgos y se acogió en diciembre a un principio de oportunidad, con lo que, según la Fiscalía, tendría "inmunidad total" por dos años.

Aunque inicialmente Petro Burgos también se ofreció a colaborar con la justicia y, según el fiscal, mencionó que a la campaña presidencial entraron parte de fondos de origen irregular, después se echó para atrás y rechazó la cooperación judicial.

El hijo de Petro ha dicho que es inocente y ha señalado a la Fiscalía de "politizar" su situación judicial.

Según su versión, no conocía ni se ha reunido ni con Lopesierra ni con Hilsaca, por lo que negó cualquier "tipo de favor" político o económico. También señaló que el dinero que ha mencionado su ex pareja no tiene procedencia de la mafia ni de ninguna actividad ilícita.

Por este caso, le fue abierta al presidente Petro una investigación previa en diciembre por parte de la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, luego de que la Fiscalía enviara información a raíz de las revelaciones que surgieron en torno a su hijo sobre presuntos aportes irregulares de campaña.