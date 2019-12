Acusa reporte abuso de poder de Trump

Washington DC, EU.- La Cámara de baja de Estados Unidos presentó este martes un informe con las pruebas que considera que incriminan a Donald Trump en sus relaciones con Ucrania, las que darán lugar a un debate en el Congreso acerca de si el Presidente debe ser destituido.

Ahora, la Cámara baja deberá votar para aprobar el reporte, lo que se espera ocurra más tarde este martes.

"El Presidente puso su propio interés personal y político envima de los intereces de la nación", señala el reporte.

"Los fundadores (del país) buscaban que el juicio político fuese una herramienta de balance esencial contra un Presidente que podría abusar de su poder", agrega.

Las conclusiones servirán de base para que la Comisión Judicial las evalúe y continúe con otras investigaciones.

El informe se basa en dos meses de testimonios públicos y privados de diplomáticos y otros funcionarios de la administración que describieron una campaña del Presidente y sus aliados para lograr que Ucrania investigara al ex vicepresidente Joseph Biden y otros demócratas, a cambio de liberar 400 millones de dólares en asistencia militar y ofrecer una reunión en la Casa Blanca para el Presidente Volodymyr Zelenski.

Los legisladores tuvieron acceso al informe de la Comisión de Inteligencia el lunes por la noche a puertas cerradas y votaron este martes para enviarlo a la Comisión Judicial para una audiencia crucial prevista para el miércoles.

Los demócratas de la Comisión de Inteligencia argumentan que, con su conducta, Trump violó su juramento y además obstruyó el proceso.

Los republicanos han respondido que Trump no tuvo la intención de presionar a Ucrania al pedir un "favor": que investigara al exvicepresidente Joe Biden y otros demócratas.

Dicen que la ayuda militar retenida por la Casa Blanca no se usó como palanca de presión, como dicen los demócratas, y que además finalmente se entregaron los 400 millones de dólares.