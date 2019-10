Acusa Trump a Pelosi de frenar T-MEC

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no instar a una votación rápida en el Congreso sobre el acuerdo comercial que renegoció su Gobierno con Canadá y México.

"No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté actuando más rápido en relación al T-MEC. Su gente lo quiere, pero no saben por qué no lo ha sometido a una votación bipartidista. ¡Se está tardando mucho!", dijo Trump en Twitter.

Para que el Congreso ratifique el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado en diciembre pasado para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario que Pelosi acceda a someter el acuerdo a votación en la Cámara baja, algo que no ha hecho todavía.

La Oposición demócrata tiene algunas reservas sobre el acuerdo, ya que consideran que deben existir más garantías para las familias trabajadoras de EU y que los empleados mexicanos tengan la capacidad de negociar salarios más altos o crear sindicatos libres, entre otras cuestiones.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió hace dos semanas una carta a Pelosi pidiendo la ratificación del convenio comercial.

Por otro lado, se da por hecho que el Senado estadounidense, con mayoría de legisladores republicanos, dará el visto bueno al pacto una vez sea aprobado en la Cámara baja.

De momento, el T-MEC solo fue ratificado por el Senado de México el pasado 19 de junio.

En el caso de Canadá, que celebró sus comicios generales ayer, se espera que el acuerdo sea aprobado próximamente.

La victoria del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, debería ser garantía suficiente de que el tratado se va a ratificar, aunque no haber conseguido la mayoría absoluta en el Parlamento podría afectar la votación sobre el T-MEC.