Acusa Trump perversión de demócratas por juicio

Washington.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, objetó los artículos que la Cámara de Representantes planea aprobar para someterlo a un juicio político, acusando a los demócratas de "perversión de justicia y abuso de poder" por intentar removerlo del cargo.

En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el Mandatario sostuvo que no actuó mal al buscar una investigación internacional de un rival político.

"No tengo dudas de que el pueblo estadounidense te harán a ti y a los demócratas responsables en la elección del 2020", dijo Trump a Pelosi en la carta.

"La historia te juzgará duramente si sigues con esto".

Atacó también a los demócratas de enfocarse más en removerlo del cargo que en temas que importan a la ciudadanía.

Trump aseguró que no esperaba que su carta cambiara el panorama, mientras la Cámara Baja se prepara para votar en el pleno si lo envía a juicio político en el Senado.

Advirtió, sin embargo, que registra en la carta sus objeciones para que queden en la historia.

Dado el control republicano en la Cámara Alta, de 53 frente a 47, y que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, la destitución de Trump parece improbable.

Este lunes el Comité Judicial de la Cámara Baja publicó los detalles del caso en un documento de 658 páginas, donde se concluye que Trump "traicionó al país" en busca de su interés personal.