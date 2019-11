Admite embajador condicionar a Ucrania

Washington DC, EU.- El Embajador de Estados Unidos para la Unión Europea, Gordon Sondland, dijo a un alto funcionario de Ucrania que su país no recibiría ayuda militar estadounidense a menos que se comprometiera públicamente a las investigaciones que el Presidente Donald Trump quería, según revela una transcripción de su testimonio ante el Congreso.

La revelación de Sondland, en cuatro nuevas páginas de testimonios hechos bajo juramento y publicados este martes, confirmó su participación en las presiones a Ucrania que no había reconocido previamente y por las cuales la Cámara de Representantes realiza una investigación de juicio político a Trump.

El testimonio ofreció varios detalles nuevos e importantes, en una entrevista de 10 horas el mes pasado.

Sondland proporcionó una descripción más sólida de su propio papel al alertar a los ucranianos de que debían aceptar las solicitudes de investigación que exigía el abogado personal del Presidente, Rudy Giuliani.

A principios de septiembre, dijo Sondland, se había convencido de que la ayuda militar y una reunión de la Casa Blanca estaban condicionadas a que Ucrania se comprometiera con esas investigaciones.

Sondland había dicho en una conversación de mensajes de texto a principios de septiembre con William Taylor, el principal diplomático estadounidense en Ucrania, que el Presidente había dejado claro que no había presión entre la ayuda y las peticiones para investigar al ex Vicepresidente Joe Biden, su hijo y otros demócratas.

Pero Sondland testificó que sólo estaba repitiendo lo que Trump le había dicho, dejando abierta la pregunta de si creía en Donald Trump.

Esta revelación sugirió que el Embajador estadounidense podría no haber sido completamente comunicativo con Taylor y que, de hecho, él sabía que la ayuda estaba supeditada a las investigaciones.

En su testimonio actualizado, el Embajador para la UE contó cómo había discutido el vínculo con Andriy Yermak, un asesor del Presidente de Ucrania, y Volodymyr Zelensky, al margen de una reunión el 1 de septiembre entre el Vicepresidente Mike Pence y Zelensky en Varsovia, Polonia.

Zelensky discutió la suspensión de la ayuda con Pence, dijo Sondland.

"Dije que la reanudación de la ayuda de Estados Unidos probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionara la declaración pública anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante muchas semanas", dijo Sondland en el documento.

...Y Llaman a testificar a jefe de Gabinete de Trump

Los investigadores de juicio político pidieron al Jefe de Gabinete interino de Trump, Mick Mulvaney, que comparezca para una declaración esta semana como parte de su investigación de juicio político.

Es poco probable que Mulvaney esté de acuerdo con la solicitud de que comparezca el viernes, siguiendo un patrón de funcionarios actuales y anteriores de la Administración Trump que se han negado a presentarse.

Tres demócratas de la Cámara de Representantes que lideran la investigación le pidieron a Mulvaney su testimonio debido a lo que describieron como "conocimiento de primera mano" de los eventos que rodearon la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el Presidente de Ucrania.

Durante la llamada, Trump presionó a Zelensky para que investigara a sus rivales políticos mientras retenía la ayuda militar al país.