Admite Fiscal de EU falta de evidencia de fraude

Reforma

Ciudad de México.- El Fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el martes que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de un fraude electoral generalizado que cambiaría el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Sus comentarios se producen a pesar de las repetidas afirmaciones del Presidente Donald Trump de que las elecciones fueron robadas y su negativa a reconocer su derrota ante el Presidente electo Joe Biden.

En una entrevista con The Associated Press, Barr dijo que los fiscales estadounidenses y los agentes del FBI han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto ninguna evidencia que cambie el resultado de las elecciones.

"Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones", dijo Barr a AP.

Los comentarios son especialmente directos y provienen de Barr, quien ha sido uno de los aliados más grandes del Presidente.

Antes de las elecciones, había planteado repetidamente la noción de que el fraude electoral por correo podría ser especialmente vulnerable al fraude durante la pandemia de coronavirus, ya que los estadounidenses temían ir a las urnas y, en cambio, optaban por votar por correo.

El mes pasado, Barr emitió una directiva a los fiscales estadounidenses en todo el país permitiéndoles perseguir cualquier "alegación sustancial" de irregularidades en la votación , si existían, antes de que se certificaran las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de que no había evidencia en ese momento de fraude generalizado.

Ese memorando les dio a los fiscales la capacidad de eludir la política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales acciones abiertas antes de que se certificaran las elecciones. Poco después de su emisión, el principal funcionario de delitos electorales del departamento anunció que se retiraría de ese puesto debido al memorando.

El equipo de campaña de Trump dirigido por Rudy Giuliani ha estado alegando una conspiración generalizada de los demócratas para arrojar millones de votos ilegales al sistema sin evidencia.

Han presentado múltiples demandas en estados de batalla alegando que los observadores electorales partidistas no tenían una vista lo suficientemente clara en los sitios de votación en algunos lugares y, por lo tanto, algo ilegal debe haber sucedido. Las acusaciones han sido rechazadas repetidamente, incluso por jueces republicanos que han dictaminado que las demandas carecían de pruebas. Los republicanos locales en algunos estados de campo de batalla han seguido a Trump al hacer afirmaciones similares sin fundamento.

Trump ha criticado las elecciones en tuits y entrevistas, aunque su propia administración ha dicho que las elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia. Trump recientemente permitió que su administración comenzara la transición a Biden, pero aún se ha negado a admitir que perdió.

Los problemas que la campaña de Trump y sus aliados han señalado son típicos en todas las elecciones: problemas con firmas, sobres secretos y marcas postales en las boletas electorales enviadas por correo, así como la posibilidad de una pequeña cantidad de boletas emitidas incorrectamente o perdidas.

Pero también han solicitado investigaciones federales sobre los reclamos. La abogada Sidney Powell ha contado historias ficticias de sistemas electorales que invierten los votos, servidores alemanes que almacenan información electoral estadounidense y software electoral creado en Venezuela "bajo la dirección de Hugo Chávez", Presidente venezolano que murió en 2013. Powell fue destituida el equipo legal después de una entrevista que concedió en la que amenazó con "hacer estallar" a Georgia con una presentación judicial "bíblica".

Barr no nombró a Powell específicamente, pero dijo: "Ha habido una afirmación de que sería un fraude sistémico y sería la afirmación de que las máquinas estaban programadas esencialmente para sesgar los resultados de las elecciones. Y el DHS (Departamento de Seguridad) y el DOJ han investigado eso, y hasta ahora, no hemos visto nada que corrobore eso", dijo Barr.

Dijo que la gente estaba confundiendo el uso del sistema de justicia penal federal con acusaciones que deberían hacerse en juicios civiles. Afirmó que tal remedio para esas quejas sería una auditoría de arriba hacia abajo realizada por funcionarios estatales o locales, no por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Existe una tendencia creciente a utilizar el sistema de justicia penal como una especie de solución predeterminada, ya la gente no le gusta algo que quieren que el Departamento de Justicia entre e 'investigue'", dijo Barr.

Dijo que, en primer lugar, debe haber una base para creer que hay un delito que investigar.

"La mayoría de las denuncias de fraude están muy particularizadas en un particular de circunstancias, actores o conducta. No son acusaciones sistémicas. Y esos se han agotado; se están agotando ", dijo Barr. "Algunos han sido amplios y potencialmente cubren algunos miles de votos. Se les ha realizado un seguimiento".