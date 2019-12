Adolescente roba avión privado y lo estrella en aeropuerto de California

California.- La Policía está investigando por qué una adolescente trepó una cerca, robó un avión y lo estrelló en el Aeropuerto Internacional de Fresno Yosemite.

Una chica de 17 años está bajo arresto por presuntamente robar un King Air 200, un pequeño avión privado y estrellarlo contra una cerca en el aeropuerto el miércoles por la mañana, dijo informaron las autoridades.La policía de Fresno llegó y habló con la menor, que estaba sentada dentro del avión con los auriculares puestos, dijo el jefe de la Policía del aeropuerto, Drew Bessinger, en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, informó CNN.

El avión nunca despegó. Sólo sufrió algunos daños.

El motivo de la adolescente aún no se conoce, pero no hay razón para pensar que esté relacionado al terrorismo doméstico, dijo Bessinger.

La adolescente parecía desorientada y no se mostró cooperativa con los agentes cuando fue detenida, según un comunicado de prensa del aeropuerto.

Ningún pasajero ni avión fue puesto en riesgo, de acuerdo con las autoridades.