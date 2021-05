Advierte Biden a gasolineras que no suban los precios tras el ciberataque

/ Un hombre carga gasolina durante las compras de pánico del combustible

Nueva York— El presidente Joe Biden advirtió a las estaciones de gasolina que no se involucren en ningún aumento de precios mientras los automovilistas esperan a que el combustible comience a fluir de manera confiable a través del Oleoducto Colonial, que reabrió este miércoles después de ser víctima de un ciberataque.

"No, repito, no intenten aprovecharse de los consumidores durante este tiempo", dijo Biden este jueves en declaraciones en la Casa Blanca. “Nadie debería utilizar esta situación para obtener beneficios económicos. Eso es lo que intentan hacer los piratas informáticos. Eso es lo que tratan ellos, no nosotros. Eso no es lo que somos".

El cierre del oleoducto fue una preocupación importante para una presidencia joven que también ha tenido que lidiar con una pandemia, una recesión, una afluencia de niños no acompañados en la frontera sur, una retirada de tropas de Afganistán y enfrentamientos de alto riesgo a nivel mundial que llevan los fantasmas de la guerra. Los funcionarios de la administración entendieron los riesgos políticos y económicos del aumento de los precios de la gasolina y las filas de automóviles que serpentean alrededor de las estaciones de servicio, todo lo cual podría poner en peligro la agenda de Biden y el control demócrata del Congreso.

El presidente dijo que espera que el oleoducto reanude las operaciones normales la próxima semana y destacó la importancia de mejorar la durabilidad de la infraestructura de Estados Unidos como parte de su plan de empleo de 2.3 billones de dólares. Biden dijo que el gobierno tomaría medidas para detener futuros ataques cibernéticos, aunque se negó a comentar si el Oleoducto Colonial había pagado un rescate.

"No creemos que el gobierno ruso haya estado involucrado en este ataque, pero tenemos fuertes razones para creer que los criminales que cometieron el ataque viven en Rusia", dijo. “También vamos a buscar una medida para interrumpir su capacidad para operar. Y nuestro Departamento de Justicia ha lanzado un nuevo grupo de trabajo, dedicado a enjuiciar a los piratas informáticos de ransomware con todo el peso de la ley".