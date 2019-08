Advierten más altas temperaturas en mar

Ciudad de México.- Los episodios de temperatura oceánica inusualmente alta ocurren con mayor frecuencia que la esperada por los científicos, de acuerdo con un artículo publicado en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS, por sus siglas en inglés).

Los investigadores analizaron la información disponible sobre 65 ecosistemas marinos entre 1854 y 2018 para determinar la frecuencia de las temperaturas oceánicas sorprendentes, que son aquellas con dos desviaciones de norma con respecto a la media de las tres décadas anteriores.

Los especialistas esperaban encontrar seis o siete de estas situaciones cada año, pero hallaron hasta 23 episodios anuales, explicó Andrew Pershing, autor principal del estudio.

"Hemos visto un promedio de 12 ecosistemas afectados por estos episodios de calentamiento cada año a lo largo de los últimos siete años, incluido un máximo de 23 sorpresas en 2016", comentó el director científico del Instituto de Investigación del Golfo de Maine, Estados Unidos.

La investigación descubrió estas situaciones en todo el mundo. El Ártico, el Atlántico norte, el Pacífico oriental y las costas de Australia están entre los sitios afectados.

También se determinó que estos episodios han ocurrido a una tasa de casi dos veces más alta que la esperada por los científicos.

El documento destaca que el aumento de la temperatura en los mares daña los corales y deteriora las zonas de reproducción de peces y mamíferos marinos, lo que merma el impacto benéfico de estos organismos para el ser humano.

En los arrecifes, las especies que prefieren condiciones más cálidas pueden reemplazar a las que han habitado el sitio en periodos más fríos. Este cambio en las comunidades puede conducir a perder biomasa y diversidad, subraya el estudio.

"Estamos ingresando en un mundo en el cual la historia no es una guía confiable para tomar decisiones", advirtió Pershing.