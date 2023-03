Afganistán es el país más represivo para las mujeres: ONU

Ginebra, Suiza.- La ONU llamó este miércoles a los talibanes a poner fin "inmediatamente" a las "restricciones draconianas" que imponen a las mujeres en Afganistán, que calificó como el "país más represivo" del mundo en este campo, en un mensaje en el Día Internacional de la Mujer.

"Afganistán bajo el Gobierno de los talibanes sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres", denunció en un comunicado Roza Otunbayeva, directora de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés).

"Ha sido desgarrador ser testigo de sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para mantener a las mujeres y niñas afganas fuera de la esfera pública".

A pesar de las promesas iniciales de una postura más moderada, desde su llegada al poder en agosto de 2021, los talibanes han multiplicado las restricciones para las mujeres. Fueron vetadas de la universidad y no pueden pueden acceder a la educación secundaria.

Tampoco pueden viajar sin la compañía de un pariente hombre y deben cubrirse para salir de casa. En noviembre, los talibanes les prohibieron el acceso a los parques, jardines, gimnasios y baños públicos.

Las mujeres tampoco pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y se ordenó que se cubran de pies a cabeza.

En Kabul, la capital, una veintena de mujeres se manifestaron este miércoles.

"Llegó el momento de la ONU tome acciones que sean decisivas para el destino del pueblo", declaró una de las manifestantes durante la protesta.

Las restricciones, especialmente el veto a la educación y al trabajo en ONGs, provocaron una feroz condena internacional. Pero los talibanes no ha dado indicios de retroceder y alegó que las prohibiciones son suspensiones temporales, supuestamente necesarias porque las mujeres no vestían el pañuelo islámico, o hiyab, correctamente y porque no se respetaban las normas de segregación por sexos.

Sobre la prohibición de la enseñanza universitaria, el Gobierno afgano indicó que algunas de las materias que se impartían no estaban en línea con los valores afganos e islámicos.

"Confinar a la mitad de la población del país a sus casas en una de las mayores crisis humanitarias y económicas del mundo es un acto colosal de autolesión nacional", apuntó Otunbayeva.

"Esto condenará no sólo a las mujeres y las niñas, sino a todos los afganos, a la pobreza y a la dependencia de la ayuda durante generaciones. Esto aislará más aún a Afganistán de sus propios ciudadanos y del resto del mundo".