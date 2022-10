Afirma Pentágono haber resuelto una serie de avistamientos de ovnis

Agencias

Ciudad de México.- La mayor parte de los objetos voladores no identificados observados en EU en los últimos años provienen probablemente de basura aérea o de aviones de vigilancia extranjeros, como los drones chinos, reportó este viernes The New York Times, remitiéndose a funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

Las agencias de inteligencia de EU y el Pentágono pusieron en marcha una investigación después de que un informe revelara el año pasado que el personal militar había observado 144 ovnis desde 2004.

Así, los oficiales llegaron a la conclusión de que no hay ninguna evidencia de que se trate de objetos extraterrestres. Según los informantes, la mayoría de los objetos voladores no identificados resultaron ser basura aérea como globos o aviones de inteligencia.

La portavoz del Departamento de Defensa de EU, Sue Gough, subrayó que "en muchos casos, los fenómenos observados se clasifican como 'no identificados' simplemente porque los sensores no pudieron recoger suficiente información para hacer una atribución positiva". "Estamos trabajando para mitigar estas carencias en el futuro y asegurarnos de que disponemos de datos suficientes para nuestros análisis", señaló.

Sin embargo, varios avistamientos de ovnis todavía siguen sin ser resueltos.

En 2021, lo único que pudieron concluir los expertos es que en la mayoría de los casos se trató de "objetos físicos", ya que fueron registrados por sensores o radares infrarrojos y electro-ópticos, además de la percepción visual. Sin embargo, no lograron determinar la naturaleza de los fenómenos.