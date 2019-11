Afirma Trump que designará como terroristas a cárteles

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que designará a los carteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas.

"Serán designados ... He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Sabes, la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso ", dijo Trump en una entrevista con el conservador Bill O'Reilly que se transmitió el martes.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo ayer que no esperaba que Estados Unidos hiciera tal movimiento.

Esto, tras la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón, que contaban con la ciudadanía estadounidense, en Sonora el pasado 4 de noviembre.

El domingo, la familia LeBarón presentó una petición ante la Casa Blanca para que se considerara la designación de los cárteles como terroristas.

Bajo una designación de terrorismo, Estados Unidos podría congelar los activos de los cárteles o todas las personas relacionadas con ellos y sus miembros o asociados pueden ser removidos del país.

En marzo, el propio Trump dijo en una entrevista en el sitio digital extremista Breitbart que estaba pensando "muy seriamente" incluir a los cárteles mexicanos en esta lista.

Luego, los congresistas Mark Green y Charles Roy pidieron formalmente que se tomara esta decisión a través de una carta al titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo.

Después de la matanza, el Mandatario insinuó que Estados Unidos podía mandar al Ejército al sur de la frontera, y otros senadores como Tom Cotton y Lindsey Graham pidieron analizarlo.