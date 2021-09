Afirman expertos que dosis de refuerzo no es necesaria

Reforma

Madrid.- Hasta ahora, ninguno de los datos sobre las vacunas contra el Covid-19 proporciona evidencia creíble que respalde las dosis de refuerzo para la población en general, según una revisión publicada este lunes por un grupo internacional de científicos, incluidos algunos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Administración del Presidente estadounidense Joe Biden ha propuesto administrar refuerzos de vacunas ocho meses después de las inyecciones iniciales. Pero muchos científicos se han opuesto al plan, pues dicen que las vacunas continúan protegiendo ampliamente contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Está previsto que un comité de asesores de la FDA se reúna el viernes para revisar los datos.

En la nueva revisión, publicada en The Lancet, los expertos dijeron que cualquier ventaja que brinden los refuerzos no superará el beneficio de usar esas dosis para proteger a los miles de millones de personas que permanecen sin vacunar en todo el mundo. Los refuerzos pueden ser útiles en algunas personas con sistemas inmunológicos débiles, dijeron, pero aún no son necesarios para la población en general.

Los 18 autores incluyen a Philip Krause y Marion Gruber, científicos de la FDA que renunciaron a la agencia, en parte porque no estaban de acuerdo con el impulso del Gobierno de Biden para las dosis de refuerzo antes de que los científicos federales revisaran la evidencia e hicieran recomendaciones.

Varios estudios publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren que si bien la eficacia contra la infección con la variante Delta del coronavirus, que es más contagiosa y agresiva, parece disminuir ligeramente con el tiempo, las vacunas se mantienen estables contra enfermedades graves en todos los grupos de edad. Sólo en los adultos mayores de 75 años las vacunas muestran algún debilitamiento en la protección contra la hospitalización.

La inmunidad conferida por las vacunas se basa en la protección tanto de los anticuerpos como de las células inmunes. Aunque los niveles de anticuerpos pueden disminuir con el tiempo y aumentar el riesgo de infección, la memoria del virus en el cuerpo es duradera.

Las vacunas son un poco menos efectivas contra la infección con la variante Delta que con la variante Alfa, pero el virus aún no ha evolucionado para evadir las respuestas sostenidas de las células inmunes, dijeron los expertos. Eventualmente, las dosis de refuerzo pueden ser necesarias para la población general, si es que surge una variante que elude la respuesta inmune.

Los expertos advirtieron que promover los refuerzos antes de que sean realmente necesarios, así como cualquier reporte de efectos secundarios por las dosis extra, pueden socavar la confianza en la vacunación inicial.

Los datos de Israel sugieren que las dosis de refuerzo mejoran la protección contra la infección. Pero esa evidencia se recopiló aproximadamente una semana después de la tercera dosis y es posible que no se mantenga con el tiempo, dijeron los científicos.