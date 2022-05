Afirman que Biden evalúa invitar a Cuba a Cumbre

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando invitar a un representante cubano a la Cumbre de las Américas, dijo un funcionario estadounidense, mientras su Administración intenta salvar un evento en riesgo de colapsar por desacuerdos sobre la lista de invitados.

No está claro si Cuba aceptaría la invitación, agregó el funcionario, que sería extendida a alguien en la Cancillería para unirse como observador, pero no al propio Canciller, y no como participante de pleno derecho.

El funcionario pidió no ser identificado al tratarse de un tema sensible. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Otro funcionario dijo a Reuters que el Gobierno de Biden ya envió la primera tanda de invitaciones a la Cumbre, pero se negó a decir qué países están en la lista de invitados, o si Cuba, Venezuela y Nicaragua serían excluidos.

La Cumbre involucra a países de la región desde Canadá hasta Chile. Tendrá lugar en poco más de dos semanas en Los Angeles, la primera vez que Estados Unidos sea sede desde el evento inaugural en Miami en 1994.

Pero la planificación se ha visto empañada por la confusión, con líderes clave como el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amenazando con no ir porque Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitados.

Chris Dodd, un ex senador de Connecticut elegido por Biden como asesor especial para la Cumbre, tuvo una reunión de dos horas vía Zoom con López Obrador esta semana.

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, dijo a la prensa hoy que la Administración está teniendo "conversaciones sinceras y constructivas", pero se negó a decir más.

López Obrador reiteró hoy que quiere que todos estén invitados a la Cumbre.

"Tenemos una muy buena relación con el Presidente Biden", aseguró, confirmando que han sostenido conversaciones.