Afirman que Cámara alista juicio a Trump

Washington.- La líder de la Cámara baja en EU, Nancy Pelosi, anunciará hoy el inicio de un juicio político contra Donald Trump, según dijeron fuentes a The Washington Post.

Esto, ante las acusaciones de que el Mandatario podría haber presionado al Presidente ucraniano para investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata a la Presidencia.

En tanto, Trump anunció hoy que divulgará mañana la transcripción completa y de la llamada con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelensky.

"Estoy actualmente en Naciones Unidas representando a nuestro país, pero he autorizado la divulgación mañana de la transcripción completa, totalmente desclasificada y sin ediciones de mi conversación telefónica con el Presidente Zelenski de Ucrania", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El mandatario trata así de contener el revuelo político generado por la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a Zelensky para que investigara a Biden por presuntamente pedir la destitución de un fiscal ucraniano que investigaba una empresa en la que trabajaba su hijo, Hunter Biden.