Agresor de Maine sigue prófugo

Washington DC, Estados Unidos.- Las autoridades de Maine, Estados Unidos, actualizaron a 18 la cifra de muertos y 16 heridos por el tiroteo que ocurrió ayer en un restaurante y boliche de la localidad de Lewiston por un hombre que sigue prófugo.

La Policía busca intensamente al hombre que mató a las personas.

La Gobernadora Janet Mills dijo que habló sobre el tiroteo dos veces con el Presidente Joe Biden, así como con la Vicepresidenta Kamala Harris.

Las autoridades de salud cerraron los consultorios médicos y cancelaron las operaciones quirúrgicas no esenciales en Lewiston y seis condados circundantes. También se suspendieron las clases en todos los niveles de educación de la zona, y los aterrados habitantes se encerraron en sus casas.

Un boletín policial identificó a Robert Card, de 40 años, como persona relevante en el ataque en torno a las 19:00 horas. Se identificó a Card como un instructor de armas de fuego que se cree que estaba en la Reserva del Ejército y asignado a un centro de formación en Saco, Maine.

El tiroteo se produjo en Schemengees Bar and Grille y en Sparetime Recreation, una bolera a unos 6,4 kilómetros (4 millas) de distancia.

Uno de los clientes del local, que se identificó solo como Brandon, contó que escuchó unos 10 disparos y que al principio pensó que un globo que había estallado.

"Estaba de espaldas a la puerta. Y en cuanto me giré vi no era un globo, que estaba sosteniendo un arma", dijo a The Associated Press.

Tras la balacera, agentes de policía, muchos de ellos armados con rifles, tomaron posiciones mientras la ciudad se sumía en una inquietante calma - rota por sirenas ocasionales - mientras la población se atrincheraba en sus casas.

Maine no exige permisos para portar armas y el estado tiene una arraigada cultura de posesión de armas ligada a la caza y el tiro deportivo, dos de sus actividades más tradicionales.