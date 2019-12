Agricultores se quedan con Trump por el comercio

Washington— Desde el principio, la guerra comercial del presidente Donald Trump ha sido dolorosa para los productores de soja estadounidenses.

Los aranceles de China eliminaron de inmediato lo que alguna vez fue su mayor mercado de exportación, con un valor de 12 mil millones de dólares en el 2017. Eso fue hace más de un año. Desde entonces, la soya se ha acumulado en contenedores, enviando la cantidad almacenada hasta un 108 por ciento en 12 meses. El precio por fanega ha caído a un mínimo que no se había visto en 10 años.

La situación parece sombría, y los aranceles también han afectado a otros cultivos como el maíz y el trigo. Muchos han expresado su frustración, y algunos incluso han dicho que ya no apoyan al Presidente. Pero los agricultores, un grupo políticamente importante para Trump, se mantienen a flote, en gran parte gracias al rescate de de 28 mil millones de dólares Trump, y eso hace que algunos sigan dispuestos a apoyar la guerra comercial de Trump.

“En este punto, hemos llegado tan lejos, queremos asegurarnos de obtener un buen trato”, dijo el agricultor de Iowa Grant Kimberley, quien también se desempeña como director de desarrollo de mercado de la Asociación de Soja de Iowa.

Como muchos otros, Kimberley pudo vender la mayor parte de su soya el año pasado, pero a un precio más bajo. Acaba de terminar de cosechar sus semillas de soja este año, vendiendo algunas y guardando el resto, esperando ver si los precios suben. Pero con facturas por pagar, los agricultores no pueden conservar la cosecha para siempre.