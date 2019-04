Ahora amenaza Trump con cierre... en un año

Washington.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro en su discurso a favor de un cierre de la frontera asegurando que gravar los autos ensamblados en México en un año sería la otra herramienta aún más poderosa para obligar al País cooperar en contener la migración y las drogas.

Asegurando que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha endurecido su postura en detener a migrantes centroamericanos, Trump sin embargo agregó complejidad a su amenaza para que México coopere aún más asegurando que daría un año de advertencia.

"Necesitamos ayuda de México. Si México no otorga esa ayuda, eso está muy bien, vamos a poner un arancel a los autos que llegan a Estados Unidos. El segundo aspecto es que si las drogas no son detenidas, México podría detenerlas si quisieran, vamos a gravar sus autos", dijo el Mandatario ante reporteros en la Casa Blanca.

"La única cosa francamente mejor pero menos drástica que cerrar la frontera es poner aranceles a los autos. Les daríamos una advertencia de un año y si las drogas no se detienen, vamos a poner aranceles a productos mexicanos, en particular autos", agregó.

Desde el inicio de las nuevas amenazas de Trump para cerrar la frontera de fines de marzo, esta es la primera vez que se refiere a gravar autos desde México los cuales bajo el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) cruzan varias veces las frontera para su ensamble.

Bajo el nuevo Tratado de Comercio entre México, EU, y Canadá (T-MEC) -firmado en 2018 y que sustituye al TLC- los tres países accedieron a aumentar el contenido regional y estadounidense en el ensamblaje de autos; el T-MEC aún espera ratificación en los tres países.

"Muchas muy buenas cosas están ocurriendo con México. México entiende que vamos a cerrar la frontera o poner aranceles a los autos ya sea uno o lo otro. Empezaríamos con los aranceles. Eso sería un gran incentivo", dijo Trump, refiriéndose a los supuestas acciones de México en migración.

Actualmente, diversos puntos de la frontera entre México y EU -como Ciudad Juárez y El Paso- están experimentado graves retrasos en las inspecciones comerciales de camiones ante el traslado de lo que se prevé sean 2 mil agentes a tareas del cuidado de los migrantes centroamericanos, la mayor parte de ellos familias.

"Durante los últimos cuatro días, México ha estado capturando gente y enviándolos de regreso a sus países en su frontera Sur. Han estado atrapando gente bajo sus muy poderosas leyes, y los han estado devolviendo de donde llegaron", agregó el Presidente estadounidense a los medios.

Como una carta adicional anexada al T-MEC, México y Canadá contarían con una protección si Trump decidiera implementar aranceles a la importación de autos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, esgrimiendo razones de seguridad nacional a su industria.

El viernes, Trump visitará la ciudad fronteriza de Calexico donde supervisaría la construcción de la valla fronteriza, en medio una ola de migrantes centroamericanos llegando; apenas en febrero, la Patrulla Fronteriza arrestó a 76 mil migrantes, el número mensual más alto en los últimos 12 años.