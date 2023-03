Al final del trayecto, migrantes enfrentan burocracia de EU

The New York Times / Familias haitianas esperan ingresar al país

The New York Times

Washington— Etienne Termulis pasó nueve días tratando de hacer una cita con el Gobierno de los Estados Unidos para tener la oportunidad de buscar asilo.

El proceso es parte de un nuevo plan de gestión fronteriza que la administración Biden anunció este año para disminuir la cantidad de cruces ilegales en la frontera Sur. Pero los defensores de la inmigración dicen y las experiencias de algunos migrantes muestran que está lejos del sistema “justo, ordenado y humano” que prometió el presidente.

Para completar una solicitud para uno de los programas del Gobierno, los migrantes deben usar una aplicación, llamada CBP One, en un teléfono inteligente en un lugar con acceso a Internet decente. Ahí es donde las cosas se complicaron para Termulis, quien es haitiano.

Debido a que el albergue donde se alojaba en Reynosa, México, no contaba con Internet, él, su esposa y su hija de 6 años tuvieron que aventurarse al Centro de la ciudad para encontrar señal. Reynosa es una de las ciudades más violentas del país, dominada por cárteles que secuestran, violan y extorsionan a los migrantes.

“Tengo que arriesgar mi vida sólo para conseguir una cita”, dijo Termulis, de 47 años, sobre los repetidos viajes al Centro.

Termulis y su esposa lucharon por capturar la fotografía requerida para la aplicación de reconocimiento facial. Y cuando sí tomaron la foto y lograron subirla, ya no quedaban citas.

Las dificultades que enfrentó Termulis son sólo algunas de las complicaciones en el plan fronterizo del presidente Joe Biden.

Biden asumió el cargo prometiendo devolver la humanidad al sistema de inmigración y reabrir el acceso al asilo después de que la administración Trump lo restringiera sistemáticamente. Dos años después, los críticos dicen que las políticas de inmigración de la administración Biden se centran menos en restaurar ampliamente el derecho internacional a buscar asilo y más en medidas de cumplimiento para disuadir a los migrantes, muchos de los cuales huyen de países autoritarios y de la devastación económica para venir a los Estados Unidos.

Pero el giro de la administración Biden hacia estas medidas cada vez más restrictivas tiene como objetivo ayudar a manejar el número récord de cruces fronterizos en medio de implacables ataques republicanos y mientras se prepara para la expiración el 11 de mayo de la medida de salud pública conocida como Título 42, que permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los inmigrantes.

El plan de Biden tiene varios componentes: amplía el uso de una aplicación del Gobierno para que los migrantes soliciten una exención humanitaria al Título 42, que en su mayoría cerró el acceso al asilo desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

La administración también creó una vía legal para que las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sean elegibles para una libertad condicional de dos años en los Estados Unidos, al mismo tiempo que expulsa a las personas de esos cuatro países a México si cruzan la frontera ilegalmente. Aquellos que lo hacen tampoco son elegibles para el programa de libertad condicional.

Los defensores de la inmigración critican las políticas por tratar de manejar problemas inmediatos en lugar de buscar cambios más amplios. Pero las políticas han logrado el objetivo de la administración de reducir la cantidad de cruces fronterizos.

Los estadounidenses siguen divididos sobre a quién se le debe permitir ingresar al país. Una encuesta nacional reciente a mil 247 adultos estadounidenses realizada en febrero para The Associated Press por NORC en la Universidad de Chicago, encontró que el 44 por ciento dice que la inmigración debería reducirse, mientras que sólo al 20 por ciento le gustaría que se permitiera la entrada de más inmigrantes al país.

En general, los demócratas están más inclinados a ampliar el acceso al asilo que los republicanos, y la mayoría de los encuestados no cree que Biden esté haciendo un buen trabajo en materia de inmigración.

Las nuevas políticas de Biden han obtenido el apoyo de algunos demócratas en la frontera Sur que representan distritos donde los inmigrantes cruzan ilegalmente al país.

“Felicito a la administración de Biden por los cambios anunciados recientemente y por tomar las medidas apropiadas para hacer lo que pueden mientras algunos en el Congreso siguen sentados de brazos cruzados”, dijo el representante Vicente González, demócrata de Texas, después de que el presidente anunciara las nuevas medidas en enero.

Las dos opciones para ingresar a Estados Unidos, donde los migrantes pueden iniciar el proceso para solicitar asilo, son confusas. Los migrantes y los defensores dicen que el Gobierno de Estados Unidos aún tiene que comunicar claramente las nuevas políticas a los migrantes.

En algunos casos, los migrantes no conocen ninguna de las dos opciones; si lo hacen, no saben si son elegibles. Si un migrante no tiene un patrocinador esperando en los Estados Unidos para apoyarlo durante la libertad condicional de dos años, entonces la exención del Título 42 es la mejor opción para él. Y para los migrantes que han estado esperando en México durante meses antes del fin del Título 42, solicitar esta exención puede parecer la forma más rápida de llegar a los Estados Unidos.

La solicitud de la libertad condicional de dos años comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que se compromete a brindar apoyo financiero al solicitante. Una vez que el Gobierno aprueba al patrocinador, el solicitante presenta información adicional y debe tener documentos oficiales de viaje como una visa o un pasaporte para viajar a los Estados Unidos.

Los haitianos, especialmente, se han enfrentado a problemas con el nuevo programa de libertad condicional porque no existe un gobierno en pleno funcionamiento para emitir documentos oficiales de viaje de manera confiable. Desde el asesinato del presidente de Haití en julio de 2021, el país caribeño se ha vuelto cada vez más inestable y ha cedido más control a las pandillas.

Desde que se anunció el programa, muchos haitianos han estado abarrotando los centros de migración locales con maletas y bolsos, tratando de obtener sus documentos, dijo la representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, quien sigue de cerca los problemas de los inmigrantes haitianos. Los extorsionadores han estado exigiendo grandes sumas de dinero para proporcionar a los haitianos sus trámites, según un informe de noticias locales.

Cherfilus-McCormick dijo que la administración Biden necesitaba crear un camino con un proceso que tuviera en cuenta los desafíos particulares de las personas de países específicos.

“Les pedíamos que observaran las circunstancias y que crearan un proceso real que realmente funcionara”, dijo.

A pesar de los problemas para acceder a ambas opciones, Biden las señaló como un éxito en su Discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado.

La libertad condicional es uno de los pocos beneficios de inmigración que el Poder Ejecutivo puede ofrecer sin el permiso del Congreso.

“Este es un enfoque muy novedoso para construir vías legales y seguras basado en el punto fundamental, que históricamente ha demostrado ser cierto”, dijo recientemente Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. “Que la gente esperará si les entregamos un camino legal y seguro para venir aquí”.

Veinte estados liderados por republicanos no están de acuerdo y dicen que la opción de libertad condicional de dos años es esencialmente un nuevo programa de visas que el Congreso no aprobó.

Los defensores de la inmigración y algunos demócratas también critican el nuevo plan, pero por razones diferentes. Dicen que estas y otras medidas que la administración ha dicho que implementará, así como las políticas que se están considerando, como revivir la práctica de detener a las familias migrantes, tienen similitudes sorprendentes con las políticas de la era Trump que fueron ampliamente condenadas porque restringieron acceso al asilo.

Antes de las restricciones de la era Trump, los migrantes podían solicitar asilo cuando cruzaban la frontera. Los funcionarios de la administración de Biden rechazan cualquier comparación con la administración anterior y dicen que sus políticas se centran en encontrar formas de disminuir la cantidad de cruces ilegales y ampliar la capacidad de los migrantes para buscar vías legales.

Actualmente, las autoridades fronterizas pueden expulsar rápidamente a los migrantes bajo el Título 42. Pero la administración ha dicho que planea continuar con las expulsiones a México a través de una ley de inmigración de larga data y acelerará el proceso de evaluación de los migrantes para ver si temen ser perseguidos, un proceso que los defensores de la inmigración caracterizan como evaluaciones de asilo apresuradas.

El caso de El Paso

A fines del año pasado, la ciudad de El Paso, Texas, se vio abrumada por los migrantes nicaragüenses liberados de la custodia del Gobierno después de cruzar la frontera ilegalmente ya que Estados Unidos no los había expulsado a su país por razones diplomáticas. Los refugios estaban llenos y muchos dormían en las calles.

Pero después de que se implementaron las nuevas medidas, la disminución de los cruces ilegales fue casi inmediata, tanto que algunos agentes de la Patrulla Fronteriza que habían sido asignados a tareas administrativas para procesar la gran cantidad de migrantes regresaron a su trabajo original de vigilar la frontera.

“Es de día y de noche”, dijo Rubén García, director ejecutivo de Casa Anunciación, una organización sin fines de lucro en El Paso que ayuda a los migrantes con albergue y transporte.

Según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional, unos 7 mil 800 cubanos, 5 mil 100 haitianos y mil 600 nicaragüenses fueron aprobados para el programa de libertad condicional de dos años y habían llegado a Estados Unidos hasta el 17 de febrero.

La administración Biden inició el programa de libertad condicional de dos años para los venezolanos en octubre. Desde entonces, casi 22 mil venezolanos habían llegado a Estados Unidos hasta el 17 de febrero.