Alienta ONU movilizaciones por clima

Madrid, Esp.- Tres mujeres líderes llamaron a más movilizaciones de jóvenes a las calles para posibilitar las urgentes y necesarias decisiones que se deben tomar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) de Madrid.

"Necesitamos la voz de la gente joven, de los ciudadanos en las calles, ayudándonos, presionando por el cambio", declaró la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt.

A juicio de la también Ministra chilena de Medio Ambiente, son cruciales esas voces pidiendo más cambios, mostrando a los países que es posible el compromiso.

"La movilización en las calles realmente nos ayuda a activar la toma de decisiones y a que todo el mundo se sume", comentó la secretaria ejecutiva de la ONU para el cambio climático, Patricia Espinosa.

La mexicana admitió que la frustración ciudadana, en particular de los jóvenes, es totalmente comprensible porque sus países no están donde necesitan estar para cumplir con la meta, fijada en el Acuerdo de París, de evitar que el calentamiento global supere los 1.5 grados a finales de este siglo.

No obstante, dijo que es necesario reconocer los esfuerzos que se están haciendo y ver que en la agenda de la COP25 hay señales de esperanza.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Lorena Aguilar, destacó que la esperanza es fundamental para los más vulnerables en África, Asia o Latinoamérica, porque el cambio climático es una cuestión de vida o muerte.

Según Aguilar, la lucha contra el cambio climático es la primera crisis global a la que se enfrenta la humanidad en su conjunto y, por ello, los países de Latinoamérica y el Caribe quieren que esta cumbre sea la más ambiciosa hasta la fecha.

Por su parte, Schmidt advirtió esta COP25 tiene que marcar un cambio de rumbo en cuanto a la incorporación de otras voces que permitan hacer más transversal la lucha contra el calentamiento global.

En ese sentido, detalló que en esta cumbre no sólo van a participar ministros de Medio Ambiente, sino también de Energía, Agricultura y Ciencia de muchos países; así como gobiernos locales y regionales; representantes de la sociedad civil y del sector privado.

Aunque la Ministra chilena dijo que el tiempo de actuar no es un eslogan, sino una necesidad, no precisó si en la cumbre se adoptara algún texto que obligue a los países a aumentar sus compromisos climáticos.