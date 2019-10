Alista OEA envío de auditores a Bolivia

La Paz, Bolivia.- La Organización de Estados Americanos enviará 30 expertos a Bolivia para auditar las recientes elecciones en las que el presidente Evo Morales parece encaminado a evitar una segunda vuelta, tras las denuncias de supuesto fraude que han generado protestas en todo el país.

El Canciller Diego Pary también informó que invitaron a participar a los gobiernos de México, España y Paraguay.

Pary dijo a la prensa el miércoles que han concluido la fase de negociación con la OEA y en las próximas horas firmarán el convenio para que el organismo envíe a los observadores. "Los expertos llegan entre hoy y mañana", explicó.

Pary explicó que el país se compromete a facilitar el cumplimiento de la auditoría al cómputo de los votos así como la verificación de las actas, del proceso, de los datos estadísticos y de la cadena de custodia.

"La auditoría se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores" y será integral y vinculante, agregó el Canciller.

Por su parte, el opositor Carlos Mesa señaló en un comunicado que su movimiento no había sido consultado para el acuerdo de la auditoría.

"Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente", señala el texto.

La Oposición, liderada por el candidato y ex presidente Carlos Mesa, denunció que en los comicios del 20 de octubre se produjo un fraude para favorecer a Morales.

Pary explicó que Mesa aceptó la auditoría pero no se conoció una reacción inmediata por parte del candidato.

En los resultados oficiales Morales obtuvo 47.08 por ciento de los votos mientras que Mesa alcanzó 36.51 por ciento. El cómputo cerró con una diferencia de 10.57 por ciento entre ambos candidatos.

La ley indica que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50 por ciento más uno de los votos o lograr 40 por ciento y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado.

La semana pasada la Organización de las Naciones Unidas apoyó la decisión de la OEA de revisar los sufragios mientras que Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos han pedido una segunda vuelta para restituir la "credibilidad en el proceso electoral".

En tanto, las protestas continúan y en las regiones de Santa Cruz y Potosí se cumple el séptimo día de una huelga en reclamo de "respeto al voto".

Hace dos días los enfrentamientos dejaron 40 heridos, cinco de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. La policía informó que hubo una veintena de detenidos.

La ONU hizo un llamado urgente a los actores políticos para reducir tensiones y rechazar todo acto de violencia.

Morales proclamó su triunfo el lunes con una gran concentración en la vecina ciudad de El Alto.

"Qué demuestren dónde está al fraude", dijo el gobernante y acusó a la derecha de buscar un golpe de Estado para derrocarlo.