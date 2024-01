Amenaza Irán responder cualquier ataque de EU

Agencia Reforma

Jerusalén.- Irán amenazó el miércoles con responder "decisivamente" a cualquier ataque de Estados Unidos contra la República Islámica, luego de que el Presidente Joe Biden vinculara a Teherán con el asesinato de tres soldados estadounidenses en una base militar en Jordania.

"La República Islámica respondería decisivamente a cualquier ataque al país, sus intereses y nacionales bajo cualquier pretexto", citó la agencia IRNA a Amir Saeid Iravani, Embajador de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Y describió cualquier posible represalia iraní como una "respuesta fuerte", sin dar más detalles.

Estados Unidos ha señalado que se está preparando para ataques de represalia en Oriente Medio tras el ataque con drones del domingo, que también dejó al menos 40 soldados heridos en la Torre 22, una base secreta en el noreste de Jordania que ha sido crucial para la presencia estadounidense en la vecina Siria.

Cualquier ataque adicional estadounidense podría aumentar aún más las tensiones en una región ya afectada por la guerra en curso de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza.

La violencia ha estallado en todo Oriente Medio, con Irán atacando objetivos en Irak, Pakistán y Siria, y Estados Unidos llevando a cabo ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen debido a sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo. Algunos observadores temen que una nueva serie de ataques contra Irán pueda llevar a la región a una guerra más amplia.

Un destructor de la Marina de los Estados Unidos en la vía fluvial derribó un misil de crucero antibuque lanzado por los hutíes el martes por la noche, el último ataque dirigido a las fuerzas estadounidenses que patrullan la ruta comercial marítima clave, según funcionarios. Estados Unidos luego lanzó una nueva serie de ataques aéreos contra los hutíes.

Las advertencias iraníes provinieron primero de Amir Saeid Iravani, Embajador de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York. Dio una sesión informativa a periodistas iraníes el martes por la noche, según la agencia de noticias estatal IRNA.

La misión iraní ante la ONU no respondió este miércoles a las solicitudes de comentarios o aclaraciones sobre las declaraciones de Iravani.

Iravani también negó que Irán y Estados Unidos hubieran intercambiado mensajes en los últimos días, ya sea a través de intermediarios o directamente. El canal de televisión panárabe Al Jazeera, con sede en Qatar y financiado por ese país, informó anteriormente que se había producido tal comunicación. Qatar a menudo actúa como intermediario entre Washington y Teherán.

"Estos mensajes no se han intercambiado", dijo Iravani.

Sin embargo, el Gobierno de Irán ha tomado nota de las amenazas de Estados Unidos de represalias por el ataque a la base en Jordania.

"A veces, nuestros enemigos aumentan la amenaza, y en la actualidad escuchamos algunas amenazas entre líneas por parte de funcionarios estadounidenses", dijo el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami, quien responde solo al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en un evento el miércoles.

"Les decimos que nos han experimentado y nos conocemos mutuamente. No dejamos ninguna amenaza sin respuesta. No buscamos la guerra, pero no tenemos miedo de la guerra".