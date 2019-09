Amenaza Trump a China si gana en 2020

Washington DC, Estados Unidos (03 septiembre 2019).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si no se llega a un acuerdo comercial con China antes de las elecciones, éste será menos ventajoso para Pekín si logra la reelección.



"Piensen en lo que le sucederá a China cuando gane", dijo Trump en un tuit.



Trump escribió en su tuit que Estados Unidos le estaba yendo muy bien en negociaciones con China, pero no ofreció detalles.



Dijo que estaba seguro de que a China le encantaría negociar con una nueva Administración.



El tuit se produce mientras funcionarios chinos y estadounidenses se esfuerzan por acordar el cronograma para una reunión planificada este mes, después de que Washington rechazara la solicitud de Pekín de retrasar los aranceles que entraron en vigencia durante el fin de semana, según fuentes cercanas al tema.



A pesar de los esfuerzos de Trump para calmar los mercados financieros y describir los avances de las conversaciones, las dos potencias económicas más grandes del mundo aún no han acordado los términos básicos de los nuevos compromisos, con desconfianza en ambos lados.



En junio, Trump dijo en Twitter que el demócrata Joe Biden sería el candidato ideal de China, porque no habría más aranceles.



En julio, Biden dijo que los aranceles de Trump estaban aplastando a los agricultores estadounidenses y que el país debía ser duro e inteligente para tratar con China.



El nuevo arancel del 15 por ciento de Estados Unidos sobre 112 mil millones de dólares (mmdd) en productos chinos afectará a los estadounidenses de manera aún más directa que un impuesto existente del 25 por ciento sobre cerca de 250 mmdd de bienes, dirigido a productos básicos de consumo que van desde calzado y ropa hasta textiles domésticos, así como productos tecnológicos.