Amenazan con huelgas en más fábricas de automóviles

El sindicato United Auto Workers dijo que los trabajadores abandonarían más plantas el viernes si no avanzaba en las conversaciones con General Motors, Ford y Stellantis

Cydni Elledge / The New York Times / El sindicato United Auto Workers dijo que ampliaría su huelga a más plantas el viernes si las negociaciones con los fabricantes de automóviles no daban resultados suficientes

The New York Times martes, 19 septiembre 2023 | 15:47