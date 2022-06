Amenazas de Putin destacan los peligros de una nueva y más riesgosa Era Nuclear

The New York Times

The New York Times

Washington.— El antiguo orden nuclear, originado en los impensables resultados de la Guerra Fría, se desgastó antes de que Rusia invadiera a Ucrania.

Ahora, está dando lugar a una era de desorden como ningún otro desde que empezó la era atómica.

Los recordatorios habituales de Rusia en los tres últimos meses sobre su poderío nuclear, aun cuando mayormente sean bravatas, han sido la evidencia más reciente sobre cómo ha resurgido esa posible amenaza de una manera más abierta y peligrosa.

Todo eso fue suficiente para que este martes el presidente Biden enviara una incisiva advertencia a Moscú que significó un tácito reconocimiento de que el mundo ha entrado en un período de altos riesgos nucleares.

“Actualmente no hay indicios de que Rusia tenga la intención de usar armas nucleares en Ucrania, aunque la retórica ocasional de Rusia para aumentar las bravuconadas es en sí peligrosa y extremadamente irresponsable”, escribió Biden en una opinión que publicó The New York Times.

“Déjenme ser claros: el uso de armas nucleares en este conflicto a cualquier escala podría ser totalmente inaceptable para nosotros, así como para el resto del mundo y podría tener severas consecuencias”.

Esas consecuencias podrían ser casino-nucleares, dijeron funcionarios —un marcado contraste con el tipo de amenazas sobre la escalada nuclear que Washington y Moscú persiguieron durante la Guerra Fría.

Esos cambios se extienden más allá de Rusia e incluyen los movimientos de China para expandir su arsenal, el colapso de cualquier esperanza que Corea del Norte limitará —mucho menos abandonará— su depósito de ojivas nucleares y el surgimiento de los estados umbral, como Irán, que está a punto de poder construir una bomba.

Durante la administración Trump, Estados Unidos y Rusia se retiraron de los tratados armamentistas que habían frenado sus arsenales.

Debido a que la administración Biden está aumentando el flujo de armas convencionales en Ucrania y las altas tensiones con Rusia, un funcionario de alto rango de la administración aceptó que “en este momento es casi imposible imaginar” que las pláticas puedan reanudarse antes de que expire el último tratado a principios del 2026.