Amiga de Isabel II deja Buckingham por comentarios racistas

Un episodio de racismo tuvo lugar en el Palacio de Buckingham por parte de Lady Susan Hussey, la asistente de la Reina Consorte Camila, hacia la directora de la ONG Sistah Space, Ngozi Fulani, quien trabaja por brindar apoyo a niñas y mujeres de ascendencia africana y caribeña víctimas de violencia de género.

La reunión fue celebrada por la Reina Camila este martes en el Palacio de Buckingham, la cuál tenía como objetivo abrir el diálogo sobre la violencia de género en el marco de los 16 días de activismo contra sobre este tema que conmemoran las Naciones Unidas. Lady Susan Hussey también fue amiga y dama de compañía de Isabel II.

El Palacio de Buckingham dio a conocer este miércoles que Hussey renunció a su cargo como asistente de Camila e invitó a Fulani a discutir dicha situación, si así lo desea.

Ngozi Fulani denunció que durante una plática con Hussey, esta la cuestionó sobre su origen étnico. En la cuenta de Twitter de Sistah Space, su directora compartió algunos diálogos que sostuvo con Lady Susan.

En la transcripción, Hussey le insiste a Fulani que le diga su lugar de procedencia y su nacionalidad, a lo que la empresaria responde desconcertada, respondiendo que nació en Reino Unido y tenía nacionalidad británica.

"Me refiero a de dónde vienes realmente, de dónde viene tu gente", le pregunta Lady Susan a una sorprendida Fulani, quien expresa: "¿'Mi gente', señora? ¿Eso qué quiere decir?".

"Oh, ya veo que me va a suponer todo un reto lograr que me digas de dónde eres. ¿Cuándo llegaste aquí por primera vez?", arremete la asistente de la Reina Consorte.

Cuando finalmente la directora de la ONG le cuenta que sus padres emigraron a Reino Unido en la década de los 50, Hussey remata: "¡Sabía que al final daría con ello! ¡Eres caribeña!".

Ngozi declaró que tenía una mezcla de sentimientos por lo ocurrido cuando Hussey se le acercó en la reunión y movió su cabello para ver su letrero.

La Casa Real ha tomado acciones inmediatas en cuanto a temas de racismo desde que Enrique y Meghan declararan en entrevista con Oprah Winfrey que un miembro de la Realeza había cuestionado a la pareja sobre el color de piel de su primogénito Archie.