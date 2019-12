Amplía EU devolución de migrantes

Tucson, EU.- El Gobierno de Estados Unidos amplió a Arizona el polémico programa Protocolo de Protección Migrante (MPP en inglés), con lo que un grupo de nueve venezolanos que solicitaron asilo en la frontera de Nogales, Sonora, fue enviado a Laredo, Texas, para ser devuelto a México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) informó oficialmente del primer caso de familias migrantes que fueron procesados en Nogales bajo este programa conocido como "Quédate en México", que hasta ahora estaba activo en parte de California y Texas.

El pasado miércoles, tres unidades familiares y dos adultos originarios de Venezuela se presentaron en el puerto de entrada de Nogales tras cruzar a través de los carriles destinados a los vehículos, informó CBP en un comunicado de prensa.

Los migrantes que sean arrestados en la frontera de Arizona serán transportados hasta El Paso, Texas, donde serán enviados de regreso a México para esperar allí a que se complete su proceso de asilo político, como les ha ocurrido ya a decenas de miles de personas.

Esto fue lo que ocurrió con el grupo de nueve migrantes venezolanos, quienes, de acuerdo a CBP, ya fueron regresados a México.

La Administración Trump anunció en enero pasado la implementación en parte de la frontera de este programa, cuyo futuro se analiza en las cortes después de que fuera denunciado ante la justicia por varias organizaciones.

La Corte Suprema permitió el pasado mes de julio que el controversial programa continuase en efecto mientras es debatido en las cortes inferiores.

Mientras tanto, la llegada del MPP a la frontera de Arizona con México ha causado un fuerte repudio entre grupos y defensores de los migrantes que por años han operado albergues para brindar asistencia.

"La actual política no proporciona protección a los más vulnerables, por lo contrario, los ha puesto en un gran peligro al enviarlos a ciudades que no pueden asistirlos de forma adecuada", dijo el arzobispo de la Diócesis de Tucson, Edward J. Weisenburger.

Este jueves, la organización Human Rights First (HRF) publicó un informe en el que se asegura que cientos de migrantes son secuestrados, torturados, violados y violentamente atacados mientras esperan en México a que se resuelvan sus casos de solicitud de asilo en EU debido a MPP.

El reporte indica que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones a inmigrantes que fueron devueltos a México, de los cuales, al menos 138 son de raptos e intentos de secuestro de menores de edad.

A principios de esta semana, el Gobierno de la Ciudad de Tucson liderado por la primera Alcaldesa latina de esta ciudad, Regina Romero, aprobó una proclamación en la que pedían al Gobierno Federal suspender la implementación del MPP.

"Tucson ha sido una ciudad que ha recibido a los migrantes con las manos abiertas, contamos con los albergues para seguir dando ayuda a estas familias, no hay necesidad de que MPP sea implementado en Arizona", dijo Romero a EFE.

La organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera también condenó la ampliación del programa en la frontera de Arizona, calificándolo como un intento más de la Administración Trump para dificultar aún más el proceso de solicitud de asilo político.