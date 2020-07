Amplía Trump su muro

Reforma Reforma

Ciudad de México.- A cuatro días de recibir al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que este año se construirán 338 kilómetros más del muro fronterizo con México, 88 por ciento más de lo que existe hasta hoy.

Trump aseguró ayer que ya se han edificado 386 km de muro en las regiones limítrofes al sur de Estados Unidos, la mayoría para reforzar barreras ya existentes.

"Hemos construido 240 millas (386 kilómetros)del nuevo muro en nuestra frontera del sur. Tendremos más de 450 millas (724 km.) construidas para finales de este año", señaló ayer en Twitter.

El tema del muro fronterizo no apareció durante los mensajes a la prensa de ambos Mandatarios y la vocera de la Casa Blanca aseguró que el tema no había surgido en las conversaciones mientras ella estaba presente.

De cara a las votaciones presidenciales del 3 de noviembre, Trump viajó a Arizona el pasado 23 de junio para celebrar la renovación de 200 millas de muro fronterizo durante su Presidencia.

Aunque la Administración de Trump se refiere a los kilómetros de construcción como "nuevo sistema de muro", la obra consiste en el reforzamiento y mayor altura de las barreras ya existentes.

En su mensaje de ayer, Trump también cargó contra los representantes del Partido Demócrata, a quienes acusó de querer permitir la entrada de todos, incluso de "criminales".

"¡Los radicales izquierdistas demócratas quieren tener fronteras abiertas para que todos, incluidos criminales, puedan entrar!", escribió el Mandatario en el tuit.

Para Jorge Schiavon, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no es una sorpresa que Trump retome el tema de la construcción del muro después de la visita de López Obrador.

"Es un tema esencial y central dentro de su campaña política, lo fue en 2016 y lo será ahora", comentó Schiavon.

Por su parte, la especialista Eunice Rendón opinó que era evidente que Trump no cambiaría su discurso sólo por un día que reconoció a los mexicanos como gente trabajadora.

"Trump no ha sido, no es y no será nunca confiable", resumió. "Va a seguir hablando en contra de los hispanos, porque conecta con su base; ahora se verá más contradictorio de lo que es, pero nunca dejará de ser racista y xenófobo".

Recalcó que más allá de las declaraciones de Trump durante la vista de López Obrador, sus acciones en contra de los inmigrantes han continuado.