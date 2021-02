Analiza Trump competir por Presidencia de EU en 2024

Ciudad de México.- En su primera aparición pública desde que dejó la presidencia, el ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump dejó ver que analiza competir nuevamente por la presidencia.

El ex Mandatario afirmó que los republicanos ganarán la Casa Blanca en 2024, tras insistir falsamente en que ganó las elecciones de 2020.

"¿Quién sabe, quién sabe? Quizá decida vencerlos por tercera vez", dijo.

Al iniciar su participación, el Mandatario insistió en que su movimiento está lejos de terminar y descartó la creación de un nuevo partido político.

"No empezaremos nuevos partidos", dijo el ex Mandatario en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida. "Tenemos al partido republicano y estamos unidos y vamos a ganar".

"¿No sería brillante? 'Empecemos un nuevo partido y dividamos el voto para no volver a ganar'. No, no estamos interesados en ello".

Durante la conferencia, políticos y comentaristas conservadores han hecho presentaciones. El mismo Trump empezó parte de su carrera política hablando en ediciones anteriores de estos eventos.

"¿Ya me extrañan?", dijo Trump al ser recibido por la multitud.

"Empezamos este viaje hace cuatro años y está lejos de terminar", aseguró el ex Mandatario.

Trump criticó a la Administración de Joe Biden ante los reportes sobre el surgimiento de cruces en la frontera.

"Teníamos todo controlado", dijo el ex Presidente.

"Los migrantes ilegales están siendo capturados y liberados en Estados Unidos", afirmó, "muy diferente de lo que pasaba hace dos meses".

Trump ha discutido, en privado, postularse nuevamente para presidente en 2024, según asesores.

"Esa será una decisión que tomará en el futuro", dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, a "Face the Nation" de CBS.