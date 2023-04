Anuncia EU nuevas acciones contra el Cártel de Sinaloa

Agencia Reforma

Washington DC.- El Departamento de Justicia anunció este viernes nuevas sanciones contra el Cártel de Sinaloa, incluyendo a los 'Chapitos', y aseguró que pedirá la extradición del Ovidio Guzmán, el hijo de "El Chapo" Guzmán, detenido en México.

"Hoy, el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el Cártel de Sinaloa e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas", aseveró Merrick Garland, Secretario de Justicia de Estados Unidos.

"Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a 'Chapitos', el Cartel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo de que la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense".

EU acusa a Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y a Joaquín Guzmán López, así como a otros 25 miembros del Cártel de Sinaloa de cargos de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero.

En el anuncio también se dio a conocer que sancionarían a personas en China relacionadas con los precursores para fabricar el fentanilo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones el viernes a las empresas químicas con sede en China Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.

Garland pidió a China que haga más. "El Gobierno de la República Popular China debe detener el flujo descontrolado de precursores químicos de fentanilo que salen de China", dijo.

Los cargos de narcóticos, lavado de dinero y armas de fuego se dieron a conocer hoy en el Distrito Norte de Illinois contra los cuatro de los "Chapitos".

En el anuncio, la Administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que "Los Chapitos" fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo, la amenaza de drogas más letal que EU haya enfrentado jamás.

"Nos inundaron durante los últimos ocho años y mataron a cientos de miles de estadounidenses. Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el Cártel de Sinaloa y la red 'Chapitos', obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y los siguió por todo el mundo", dijo.

Garland abundó que funcionarios estadounidenses se reunieron con sus homólogos mexicanos esta semana y trabajarían con ellos para "atacar continuamente a este enemigo" y buscar la extradición de los acusados.