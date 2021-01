Aparece monolito en Toronto, lo vandalizan en menos de 24 horas

Agencias

Toronto.- Un monolito metálico similar a los encontrados anteriormente en diferentes partes del mundo, apareció en la víspera de Año Nuevo en el sudoeste de la ciudad canadiense de Toronto.

El monumento, de más de 3,5 metros de alto, fue hallado la mañana de este jueves en la orilla del lago Ontario por los residentes de la zona, informa el canal CTV News.

La extraña estructura atrajo a los habitantes de la ciudad, que acudieron en masa para captar fotos y videos del monolito.

Sin embargo, menos de 24 horas después de haber sido encontrado, el monolito fue vandalizado y quedó cubierto de grafitis.

Por su parte, las autoridades de Toronto afirmaron que no saben cómo, cuándo o quién instaló la estructura. "En este momento, no creemos que represente un riesgo para la seguridad pública; por lo tanto, no será retirada inmediatamente", detalló un portavoz.

Anteriormente, monolitos similares aparecieron en distintos lugares de EE.UU. -incluso uno hecho de pan de jengibre, glaseado y decorado con gomitas, que fue instalado en San Francisco-, España, Paraguay y otros países.