Aplaza gran jurado de NY reunión para acusar a Trump

/ Con barricadas instaladas cerca de Trump Tower, la policía está en alerta máxima por la posible acusación de Donald Trump

Nueva York, Estados Unidos.- El gran jurado de Manhattan que ha escuchado evidencia sobre la participación de Donald Trump en un pago de dinero secreto a una estrella porno no se reunirá este miércoles, según dos personas con conocimiento del asunto.

De acuerdo con The New York Times, cualquier acusación contra el ex Presidente sería para el jueves.

El panel se ha estado reuniendo regularmente los lunes y miércoles para considerar las pruebas en una de las muchas investigaciones legales sobre el ex Mandatario, que está levantando una campaña para ser el candidato presidencial republicano en 2024.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando los 130 mil dólares pagados a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la campaña electoral de Trump en 2016.

Había mucha seguridad alrededor de la corte donde el gran jurado se ha estado reuniendo, con agentes fuera desde temprano y barricadas alrededor del edificio. El martes, el día en que Trump había predicho que sería arrestado, llegó y pasó sin novedad.

Alrededor de la mitad de los estadounidenses cree que la investigación de Nueva York tiene motivaciones políticas, pero una gran mayoría considera creíble que el ex Presidente haya pagado dinero a una estrella del porno por su silencio, según un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos concluido el martes.

El ex negociador de Trump, Michael Cohen, dijo que hizo los pagos bajo instrucciones de Trump para comprar su silencio sobre la aventura extramatrimonial. Trump ha negado la relación y otros en su órbita han dicho que Cohen actuó por su cuenta.

Cohen fue a prisión tras declararse culpable de cargos federales derivados del pago, pero los fiscales de ese caso no acusaron a Trump. Manhattan ha iniciado y detenido varias veces su propia investigación sobre el asunto.

En caso de que se presenten cargos, Trump tendría que viajar a Nueva York desde su casa de Florida para que le hicieran una ficha policial y le tomaran las huellas dactilares. Los funcionarios de seguridad se están preparando para posibles disturbios, pero hasta ahora pocos de los partidarios de Trump han hecho caso a su llamamiento a protestas.