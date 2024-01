Aplazan juicio de Trump. ¿Qué pasará con su testimonio?

Nueva York, Estados Unidos.- Con el Presidente Donald Trump a punto de testificar, la enfermedad de un jurado forzó un aplazamiento de último minuto el lunes en el juicio por difamación sobre sus comentarios acerca de E. Jean Carroll, la escritora que afirma que la agredió sexualmente en la década de 1990.

Aún no está claro cuándo se reanudará el juicio. El tribunal está a la espera de las pruebas de Covid-19 de todos los jurados; uno de los abogados de Trump tampoco se ha sentido bien, pero dio negativo en la prueba, y su equipo desea posponer la próxima comparecencia del principal candidato presidencial republicano hasta después de la primaria de New Hampshire del martes.

No hubo indicación de que Trump mismo no se sienta bien, y no llevaba mascarilla en la corte mientras observaba la breve audiencia del lunes. El juez de distrito Lewis A. Kaplan anunció que a uno de los nueve jurados se le indicó que fuera a casa y se hiciera una prueba después de informar que se sentía caliente y nauseabundo.

La abogada de Trump, Alina Habba, también informó que al menos uno de sus padres tiene Covid-19 y que ella tuvo fiebre en los últimos dos días después de cenar con ellos hace varios días. Tanto ella como su colega Michael Madaio dieron negativo en la prueba de virus el lunes, según indicó el juez, y ninguno de los abogados llevaba mascarilla en la corte.

Habba preguntó si el testimonio de Trump podría ser pospuesto hasta el miércoles debido a las elecciones primarias de New Hampshire. El juez no emitió un fallo de inmediato.

Cuando ocurra, el testimonio de Trump podría permitirle, dentro de ciertos límites, explicar ante un jurado por qué no solo negó las afirmaciones de Carroll, sino que la tildó de mentirosa que inventó un ataque sexual para vender un libro de memorias.

Debido a que un jurado diferente determinó el año pasado que Trump agredió sexualmente a Carroll, Kaplan ha dictaminado que si el ex Presidente testifica ahora, no se le permitirá afirmar que ella inventó su acusación o que estaba motivada por consideraciones financieras o políticas.

La semana pasada, el ex Mandatario y actual principal candidato republicano se sentó en la mesa de la defensa mientras Carroll testificaba, quejándose a sus abogados sobre una "caza de brujas" y un "engaño" lo suficientemente alto como para que el juez amenazara con expulsar a Trump de la sala si continuaba. Trump se calló y permaneció en la corte, luego realizó una conferencia de prensa donde lamentó al "juez desagradable".