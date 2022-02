Apoyan en Austria retorno de ‘Penacho de Moctezuma’ a México

Ciudad de México.- Hace 10 años especialistas mexicanos y austriacos determinaron que el mal llamado “Penacho de Moctezuma” no podía regresar a México, ya que en su traslado correría el riesgo de destruirse. Ahora, una parlamentaria impulsa el que revise la tecnología actual para saber si existen las condiciones para que la corona de plumas regrese a nuestro país.

Fue el pasado 20 de enero cuando la diputada Petra Bayr, del Partido Socialdemócrata (SPÖ, por sus siglas en alemán), presentó una moción al Parlamento de Austria (revísala AQUÍ) para llevar a cabo este análisis del posible traslado de la pieza que se expone en el Museo del Mundo, antes conocido como el Museo de Etnología, en Viena, desde 1918.

"Se solicita al gobierno federal que verifique si los nuevos avances tecnológicos hacen necesario revisar el informe de más de diez años y así posibilitar el transporte de la corona de plumas”, se lee en la moción.

De acuerdo con el documentalista Sebastián Arrechedera, el interés de la parlamentaria del SPÖ es que regrese a México la corona de plumas, también conocida como quetzalapanecáyotl, en náhuatl, y que su lugar en el Museo del Mundo sea ocupado por la réplica que se expone en nuestro país.

“A ella lo que le gustaría, porque me lo dijo, es por qué no vuelve la corona y a Austria le hacemos llegar la réplica que está en el Museo de Antropología”, explicó el artista mexicano en entrevista con Excélsior Digital.

Cabe mencionar que tras la restauración en 2012 de la corona de plumas, en la que participaron comitivas binacionales —encabezadas por la restauradora-Investigadora de la UNAM, Olvido Moreno Guzmán, por México, y Melanie Ruth Korn, por Austria—, se determinó que debido a su fragilidad, la pieza no podía trasladarse debido que las vibraciones del viaje podían destruirlo.

La misma Moreno Guzmán incluso en el documental El penacho de Moctezuma. Plumaria del México Antiguo, del director Jaime Kuri Aiza, afirma que este preciado tocado de plumas, “está envejeciendo, no a paso acelerado, vamos a llamar: a paso natural”; no obstante, con la restauración podría vivir al menos otros 500 años.

“HACKEAN” AL MUSEO DEL MUNDO CON AUDIOGUÍAS DE LA VERDAD

Sebastián Arrechedera contó a Excélsior Digital que tras la inquietud del publicista Yosu Aragüena por la ausencia del “Penacho de Moctezuma” en México, ambos acordaron llevar a cabo una intervención artística en el Museo del Mundo, en Viena.

"Hemos hecho siempre ideas que persuaden y generan conversación. Entonces dijimos: ‘vale, usemos le poder de nuestras ideas y busquemos cómo llamar la atención’”, dijo y enfatizó que, en comparación con el activismo en Twitter, ellos buscaron hacer algo más y que tuviera un mejor impacto.

Aunque las primeras ideas de la intervención no eran las mejores, conocieron al activista Xokonoschtletl Gómora, quien durante 40 años ha buscado que la corona de plumas regrese a nuestro país. De esta manera, el activista grabó un mensaje para lo que fueron las “audioguías de la verdad”.

Y es que Sebastián Arrechedera y Yosu Aragüena se las ingeniaron para sustituir en enero pasado la grabación de algunas audioguías que se entregan en el Museo del Mundo, en Viena, y que es sobre la corona de plumas que se expone en el recinto.

El audio fue grabado por el danzante y que están disponible no sólo en español, sino en inglés y alemán para explicar que con la conquista de México-Tenochtitlán hubo un sinfín de saqueos de piezas prehispánicas que fueron o son de gran valor para nuestro país.

“Mi nombre es Xokonoschetlet Gómora, soy un descendiente azteca, y he dedicado mi vida a que la sagrada corona de nuestro emperador Moctezuma vuelva a nuestra tierra (…). En resumen, tanto la corona, como todos los tesoros aztecas, que hoy se exhiben en éste y en muchos otros museos europeos, realmente pertenecen al lugar de donde fueron saqueados”, se escucha en el audio de 8:07 minutos.

Al ser cuestionado acerca de la experiencia de los asistentes al Museo del Mundo al escuchar el audio con las palabras de Xokonoschetlet Gómora, Sebastián Arrechedera comentó que algunas de esas personas comentaron que no conocían sobre la historia del “Penacho de Moctezuma”.

“Algunas de ellas de ellas nos dijeron que no sabían todo eso, es increíble cómo la gente no tiene registro de la importancia que tiene la corona de Moctezuma. (…) Algo les pasa a ellos, la mayoría de la gente que las escuchó no dimensionaba lo que significaba para México y todo lo que había detrás”, dijo.

Cabe mencionar que este audio también fue escuchado por la parlamentaria Petra Bayr y tras ello prometió presentar la moción para revisar la tecnología para conocer si es viable o no trasladar la pieza.

CON LA ESPERANZA DE QUE LA CORONA REGRESE

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en Palacio Nacional sobre esta intervención artística y recordó que en octubre de 2020 su esposa, la historiadora viajó a Austria para solicitar prestada la pieza para su exposición en nuestro país e incluso entregó una carta al presidente de esa nación Alexander Van der Bellen.

El mandatario calificó aquel encuentro como “desagradable”, ya que su homólogo no tenía conocimiento de la historia del “Penacho de Moctezuma” y luego de leer la carta que le entregó la también escritora, consultó con unas personas que lo acompañaban, y negó el préstamo.

"Terminó de leer la carta y dijo que era por lo del Penacho, volteó a ver a las supuestas dueñas y dijeron que no, y muy amablemente Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación, no se siguió con el tema por la negativa. Es una actitud muy arrogante, prepotente y pues no hay justificación de que no pudiera trasladarse, ni siquiera plantamos que lo devolvieran, sino para que se exhibiera”, comentó.