Apoyan juristas juicio político a Trump

Washington.- Tres constitucionalistas invitados por demócratas a testificar en la audiencias de investigación de juicio político contra el Presidente Trump, argumentaron a favor de que se lleve a cabo, mientras que otro se posicionó en contra.

Durante el primer día de audiencias en la Comisión judicial, los constitucionalistas dijeron que los esfuerzos del Presidente Trump para presionar a Ucrania por interés político coinciden con la definición histórica de ofensas que ameritan juicio político, de acuerdo a copias de sus discursos de apertura.

Noah Fieldman, profesor de Harvard, arguyó que la amenaza de Trump de cancelar tanto una reunión de la Casa Blanca y como la asistencia militar de Ucrania a cambio de favores políticos constituye conducta sancionable.

"El Presidente Trump ha cometido faltas graves y delitos menores que ameritan juicio político al abusar de la oficina de la presidencia de manera corrupta", dijo.

El profesor de la Universidad de Carolina del Norte, Michael J. Gerhardt, calificó la conducta del Presidente como peor que la de Richard Nixon en Watergate.

"Si se le deja sin supervisión, el Presidente probablemente continuará con su patrón de solicitar injerencia política para la siguiente elección", previno.

Pamela S. Karlan, profesora de Derecho en la Universidad de Stanford, señaló que dar ayuda militar a un líder extranjero no es un fin político bajo estándares históricos, razón misma por la que existe el poder de destitución en la Constitución.

"Un candidato presidencial debería oponerse a la injerencia política en nuestras elecciones en lugar de solicitarla", dijo.

En contraposición, el profesor de la Universidad de Georgetown Jonathan Turkley, invitado por los republicanos, fue el único en disentir al asegurar que el asunto con Ucrania merecía investigación, pero que el caso presentado por los demócratas era descuidado y precoz.

"Me preocupa que se bajen los estándares de juicio político para encajar la escasez de evidencia gracias a la abundancia de enojo", advirtió.

"Si la Casa Blanca procede a partir únicamente del asunto con Ucrania, este juicio político se colocaría como el procesamiento más corto, con el menor registro de evidencias y las bases menos sólidas jamás usadas para juzgar a un Presidente".

La Comisión de Inteligencia de la Cámara baja, que sería la responsable de elaborar las cláusulas del juicio, presentó ayer el informe de 300 páginas preparado por los demócratas de la Comisión de Inteligencia, que acusa al Presidente de falta grave

El "Informe de investigación de Juicio Político Trump-Ucrania'' brinda un recuento detallado de la diplomacia oculta conducida por el abogado de Trump, Rudy Giuliani, y resultó en una serie de acusaciones: soborno, extorsión u obstrucción y el señalamiento más ambiguo de que Trump abusó de su autoridad al poner sus intereses por encima de los del país.

El informe concluye que las gestiones de Trump para obtener la intervención extranjera en el proceso electoral estadounidense sirven de base para la votación en la Cámara baja sobre un juicio político y un proceso en el Senado cuya pena, en caso de culpabilidad, es la destitución de Trump.

En el marco de una cumbre de líderes de la OTAN en Londres, Trump afirmó el martes que no verá la audiencia del panel de asuntos jurídicos, diciendo que ``son puros disparates; sólo están perdiendo su tiempo''.