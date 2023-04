Aprueba Senado de Florida prohibir aborto tras 6 semanas

/ Carteles en contra de la prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo en Tallahassee, Florida, este 3 de abril

Florida, Estados Unidos.- El Senado de Florida aprobó hoy una ley que prohibe los abortos tras seis semanas, una medida apoyada por el Gobernador Ron DeSantis, mientras el republicano se prepara para lanzar su esperada candidatura presidencial.

La propuesta aún debe ser aprobada por la Cámara antes de llegar al escritorio del Gobernador. Actualmente, Florida prohíbe los abortos después de las 15 semanas.

La prohibición de las seis semanas podría acercar más a Florida con las restricciones al aborto de otros estados controlados por republicanos y darle a DeSantis una victoria política en un tema importante para los votantes republicanos primarios, de cara a su posible candidatura a la Casa Blanca.

La ley podría tener grandes implicaciones para el acceso al aborto en todo el sur del país, ya que los estados cercanos de Alabama, Luisiana y Mississippi prohiben el procedimiento en cualquier etapa del embarazo; y Georgia, después de que se pueda detectar actividad cardiaca, que ocurre alrededor de las seis semanas.

"La autonomía del cuerpo no debería darle a una persona permiso de matar a un ser humano inocente. Vivimos en un tiempo donde las consecuencias de nuestras acciones son una idea tardía y la conveniencia ha sustituido la responsabilidad, y esto es inaceptable cuando se trata de la protección a los más vulnerables", dijo el Senador Erin Grall, republicano que apoyó la ley.

La propuesta permite excepciones para salvar la vida de la madre y en caso de que el embarazo sea causado por violación e incesto, permitiendo el procedimiento hasta las 15 semanas del embarazo. En esos casos, una mujer tiene que proporcionar documentación como registros médicos, una orden de restricción o un reporte policiaco. DeSantis ha llamado a las disposiciones sobre violación e incesto sensatas.

El proyecto requeriría que los medicamentos utilizados en los abortos inducidos por estos, que constituyen la mayoría de los proporcionados en todo el país, solo puedan ser dispensados en persona por un médico.

La nueva ley sólo entraría en vigor si se confirma la actual prohibición de 15 semanas en el estado en un desafío legal en curso que se encuentra ante la Corte Suprema del estado.

Los republicanos controlan una súper mayoría en la Legislatura y se han centrado en gran medida en las prioridades de DeSantis durante la sesión legislativa en curso. Se espera que DeSantis anuncie su candidatura presidencial después de que la sesión termine en mayo, y esta se vería impulsada en parte por las políticas conservadoras aprobadas en la legislatura estatal este año.

Los demócratas han admitido que no pueden detener la propuesta de seguir adelante.

Durante el debate del lunes, la Senadora demócrata Lauren Book instó a las mujeres a contactar directamente a su oficina, leyendo en voz alta su número de teléfono en el piso del Senado, si están considerando hacerse un aborto y necesitan conectarse con servicios de atención médica.

"Por favor, no hagan las cosas por su propia cuenta. No pongan en riesgo su seguridad. No hay que recurrir a abortos clandestinos. Hay personas y fondos que las ayudarán, no importa dónde vivan o qué tan desesperada sea su situación, no importa cuán indefensa pueda parecer. Les prometo que no están solas. Llamen a mi oficina", dijo Book.