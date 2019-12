Apuestan a empatía para combatir odio

Doha, Qatar.- Para combatir los discursos de odio en el mundo y la polarización en temas como las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, expertos en educación proponen crear diálogo. Con trabajo y tiempo, puede surgir lo siguiente: empatía.

Olivia Cayley, del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, destacó la importancia de proyectos como Generation Global, el cual a través de videoconferencias entre jóvenes de distintos países busca crear entendimiento sobre el otro, su contexto y sus ideas.

Dentro de los 30 países parte del proyecto se encuentra México, donde este año empezó a realizarse con alumnos de preparatoria del Tec de Monterrey.

"Hemos visto experiencias asombrosas con estudiantes de Estados Unidos, particularmente en temas difíciles como migración, y las dificultades que están pasando entre Estados Unidos y México", apuntó en entrevista con REFORMA dentro de la Cumbre Mundial para la Innovación en la Educación en Doha, Qatar.

Ante los resultados observados, señaló, buscan darle mayor alcance al proyecto en el País y aumentar su presencia de 28 a 40 escuelas.

"Creemos que es importante que los jóvenes sean parte de ese debate y tengan una oportunidad de hablar con respeto y entendimiento y dotarlos con esas herramientas que evidentemente nuestra generación no parece tener", consideró.

Para Cayley, el proyecto también puede ser una vía importante ante otros discursos extremistas que están surgiendo en varios países, incluyendo Reino Unido, donde el rechazo a los refugiados contribuyó a la votación a favor del Brexit.

"Uno de nuestros objetivos centrales es que contribuirá a largo plazo a que estos jóvenes sean más resilientes a algunas de las narrativas destructivas ideológicas que existen en los países en los que crecieron", señaló la psicóloga por la Universidad de Aston.

"En Reino Unido tenemos un aumento en la narrativa de ultraderecha, extremismo y polarización en las visiones políticas, justo como en Estados Unidos, desafortunadamente, donde el populismo está en ascenso", agregó.

Para medir la efectividad del programa, después de cada diálogo se analizan las habilidades mostradas por los alumnos en términos de escucha y comprensión.

"Lo que hemos visto es que la gente que participa en este proyecto aprende a cuestionar más, a escuchar mejor, y cómo involucrarse más con el entendimiento de sí mismos y de otras personas", apuntó.

En los diálogos, los jóvenes abordan sus experiencias y opiniones de temas como tráfico de personas, el crimen organizado o la crisis climática.

La especialista señala que profesores y padres deben participar para abordar estos temas, y no se debe subestimar la capacidad de entendimiento de los menores.

"A menudo, la gente joven tiene cosas qué decir más flexibles", señaló.

"De hecho, me gustaría que hiciéramos este proyecto con adultos".