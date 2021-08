Apuntan a Mullah Abdul Ghani Baradar para ser nuevo presidente de Afganistán

Kabul, Afganistán.- Tras la victoria del talibán luego de que Estados Unidos sacara sus tropas de Afganistán, aún se desconoce cuál será el futuro del Emirato Islámico, sin embargo se especula que el nuevo presidente del territorio podría ser Mullah Abdul Ghani Baradar.

Baradar es cofundador del talibán (1994) así como jefe político, además de ser la cara más pública del grupo, ya que su rostro fue visto por miles de personas en el mundo luego de que se virilizara un video en donde el líder celebra la victoria del talibán tras tomar Kabul.

En la grabación Baradar asegura que el triunfo contra Estados Unidos no se esperaba y que ahora deben mostrar la humildad frente a Alá.

Ahora es el momento de probar y demostrar, ahora tenemos que demostrar que podemos servir a nuestra nación y garantizar la seguridad y la comodidad de la vida”, expuso el líder talibán.

Actualmente Mullah Baradar dirige la oficina política del talibán, además forma parte del equipo que se encarga de negociar los acuerdos políticos que conduzcan a la paz en territorio afgano.

Durante la administración del expresidente estadounidense, Donald Trump, Baradar estuvo presente en la firma del acuerdo donde el país norteamericano se comprometía a retirar sus tropas de Afganistán.

Mullah Baradar es considerado uno de los hombres de mayor confianza de Mullah Omar, fundador del talibán, además está casado con su hermana.

Baradar y Omar tardaron solamente dos años después de que las tropas soviéticas fueran expulsadas de Afganistán para asentar las bases del Emirato Islámico.

Entre los cargos importantes de Baradar, destacan:

PUNTO CLAVE EN LA REBELIÓN

Tras los ataques perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, Baradar fue considerado como un punto clave en la rebelión entre ambas naciones.

En 2010 fue encarcelado en Pakistán por Inter-Servicios del país (ISI) durante el gobierno de Trump y fue liberado en 2018.

Para 2020 mediante el acuerdo de Doha, Baradar se comprometió junto a los talibanes a alejarse de cualquier organización terrorista que pudiera amenazar a Estados Unidos o a los países occidentales.

Ante esto, el secretario de Estado de EU en ese momento, Mike Pompeo, declaró:

“Nos aseguraremos de que Afganistán nunca más se convierta en una base para terroristas internacionales”.

UN “NUEVO” TALIBÁN, LOS MISMOS MIEDOS

Si bien los talibanes expresaron a Al Jazeera que no querían vivir aislados y pidieron que las relaciones internacionales se llevaran de manera pacífica, los ciudadanos afganos han comenzado a huir desesperadamente del país por el miedo a que regresen las viejas costumbres del talibán sobre todo hacia las mujeres.

Ante la victoria del talibán, Julian Borger, editor de The Guardian, dijo:

“Las negociaciones (con Estados Unidos) tropezaron con pocos avances, y ahora está claro que Baradar y los talibanes estaban jugando para ganar tiempo, esperando que los estadounidenses se fueran y preparando una ofensiva final. La vida de Baradar le ha enseñado a tener paciencia y confianza en la victoria final”.

Mullah Baradar to Taliban: “we have reached a victory that wasn’t expected…we should show humility in front of Allah…now it’s time of test — now it’s about how we serve and secure our people, and ensure their future/good life to best of ability”

pic.twitter.com/EP6R8B5dot

— Mujib Mashal (@MujMash) August 15, 2021