Apuntan que explosión derribó avión de líder de Grupo Wagner

Associated Press

Washington DC, EU.- Una explosión deliberada probablemente derribó el avión en el que supuestamente viajaba el líder de Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, de acuerdo con informes preliminares de inteligencia de Estados Unidos citados por The New York Times.

Según lo señalado por el diario, los expertos creen que la explosión pudo ser causada por una bomba u otro dispositivo colocado en el avión, pero tampoco descartan que pudo tratarse de combustible adulterado.

Un alto funcionario de inteligencia citado por NYT afirmó que el líder de Grupo Wagner viajaba en el avión comercial Legacy 600 que se cree volaba a una velocidad y altitud constantes hasta que cayó repentinamente.

El fundador de la compañía militar Wagner y otros seis pasajeros, más tres pilotos, viajaban en un avión privado que se estrelló el miércoles poco después de despegar de Moscú.

Los equipos de rescate encontraron 10 cadáveres y los medios rusos citaron fuentes anónimas en Wagner que dijeron que Prigozhin estaba muerto. Pero no ha habido confirmación oficial.

Varios canales de redes sociales rusos informaron que los cuerpos fueron quemados o desfigurados hasta quedar irreconocibles y que sería necesario identificarlos mediante ADN. Los informes fueron recogidos por medios rusos independientes, pero The Associated Press no pudo confirmarlos de forma independiente.

Los partidarios de Prigozhin afirmaron en los canales de aplicaciones de mensajería pro-Wagner que el avión fue derribado deliberadamente, e incluso sugirieron que podría haber sido alcanzado por un misil. Esas afirmaciones tampoco pudieron verificarse.

Con información de AGENCIAS