'Aquí les traigo unas cositas': anciana dona su cosecha a enfermos de coronavirus

Perú. – Una anciana sorprendió a los encargados de un comedor de Cajamarca tras aparecer con sacos llenos de comida cosechados por ella para las personas contagiadas de coronavirus (Covid-19).

De acuerdo con Radio Fórmula, la señora Albertina Flores Gonzáles decidió cooperar con los más necesitados y donar un poco de su cosecha.

Aquí les traigo algunas cositas”, dijo Albertina mientras cargaba dos sacos llenos de comida.

Sin que eso bastara, la señora pidió disculpas por no llevar más provisiones: “Disculpen que no traiga más, porque vengo caminando”, detalló.

Tras aceptar los alimentos, el comedor invitó a almorzar a Albertina. Asimismo, una persona anónima le donó dinero desde Lima.

Luego de que la señora hiciera esta bonita labor, la Municipalidad de Pimpingos decidió viralizar en redes sociales.

“Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada”, confesó un trabajador de la municipalidad.

“Esta es la historia de doña Albertina, ejemplo de lucha, esfuerzo y sacrificio. Que Dios los bendiga y proteja por siempre. Porque estas acciones parten el alma y dejan sin palabras”, finalizó el trabajador.

Fuente: www.elimparcial.com