Aranceles con miras para el 2020

Washington— Pese a las posibles consecuencias económicas que implicaría a Estados Unidos elevar aranceles a México, analistas coinciden en que para el presidente Donald Trump sólo importa un número: 2020.

El anuncio del mandatario sobre la tarifa de 5 por ciento a los bienes mexicanos ocurre a días de que lance oficialmente su campaña de reelección en un mitin en Orlando, Florida, el próximo 18 de junio.

"Trump cree que esto es una buena política, que si es visto como alguien que se planta en contra de China o a México y otros países, eso le servirá en la elección de 2020", señala Edward Alden, especialista en la relación México-EU del Council for Foreign Relations.

Sin embargo, la decisión ha sido rechazada por grupos empresariales, tres gobernadores fronterizos e incluso por los aliados del Mandatario.

Según The New York Times, senadores republicanos le han advertido en privado que podrían intentar bloquear la orden por los posibles efectos económicos en el país.

Un estudio de la firma texana Perryman Group señala que la imposición progresiva de aranceles podría terminar con 400 mil empleos en Estados Unidos.

"Creo que muchos estadounidenses están dispuestos a ignorar estas acciones porque la economía está bien", comenta Alden.

"El impacto político dependerá de que las guerras comerciales de Trump empiecen a dañar la economía".

El Mandatario, señalan los especialistas, busca colocar en la agenda asuntos no económicos, como el tema de la crisis migratoria, de cara a la elección de 2020.

"Él está tomando esta posición por motivos de política interna. Ya arrancó la carrera para la presidencia y él quiere complacer a su base republicana", apunta Paz Consuelo Márquez-Padilla, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM.

Pero, considera, mezclar el tema migratorio con el comercial es una arriesgada apuesta, y una desaceleración económica en el País incluso podría perjudicarlo directamente.

"Si él afecta a México, va a tener las consecuencias no deseadas de que haya más migración de México hacia Estados Unidos", advierte.

Prevén que economía empuje su reelección

En las últimas semanas, modelos planteados por analistas perfilan otra victoria de Donald Trump en 2020 debido a la forma en que el buen momento económico del país influye en la percepción de los votantes.

Ray Fair, un profesor de Yale que predijo la victoria del republicano en 2016 pese a las encuestas, prevé su reelección al tomar en cuenta factores como el crecimiento e inflación en el país.

Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, también ha examinado 12 modelos similares, y en todos ellos gana Trump.

Por su parte, Donald Luskin, de Trend Macrolytics, ha llegado a la misma conclusión tras examinar factores como el precio de la

gasolina, salarios y carga de impuestos.

"La economía es demasiado fuerte ahora mismo y, según todos los precedentes históricos, el incumbente debería ganar", señaló

Luskin al portal Politico.

"No veo cómo un muro azul (demócrata) pueda resistirlo".