Arde Colombia por protestas, acorralan a Iván Duque y le exigen subsidios

Colombia.- Los reclamos en contra de Iván Duque no cesan. Colombia está “sitiada” por protestas en Cali, Bogotá, Medellín. Este lunes el presidente se reúne al mediodía en la Casa de Nariño con integrantes del Comité Nacional del Paro.

Cifras de Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo refieren al menos 27 muertes durante las protestas que se intensificaron a finales de abril. Difieran de las presentadas el 9 de mayo por las ONG Temblores e INDEPAZ: 48 personas asesinadas desde el pasado 28 de abril; 39 por violencia policial. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia reportó que 471 personas desaparecieron durante las manifestaciones y ya 92 están ubicadas.

Hay descontento social, pero no viene sólo de la reforma tributaria que fue rechazada desde su planteamiento por los partidos políticos en el Congreso y que encontró en las calles la vía para un estallido social.

"La reforma fue el detonante”, nos dice Eduardo Correa Zúñiga en entrevista para Excélsior Digital. Sin embargo, “el descontento viene desde el 2019. Surgió después de las protestas en Chile. Luego en Colombia, de hecho hubo dos grandes marchas en donde se quemaron varios puestos de policías”.

EL PARO QUE DETONÓ TODO

El llamado “Paro Nacional” de 2019 fue convocado por centrales obreras y sindicatos. A la protesta se sumaron estudiantes. Entre los reclamos contra un presidente con un nivel de desaprobación del 69% –según Gallup–, estaban la intención de Iván Duque por eliminar Colpensiones, que pensionó a más de 79,000 personas durante 2020.

De acuerdo con los manifestantes, el mandatario pretendía aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes.

Los universitarios exigían el cumplimiento de un acuerdo por el que el gobierno se comprometió a destinar 1,300 millones de dólares para universidades públicas y privadas.

Además de la exigencia de contar con medidas de protección para indígenas y líderes sociales. También reclamaron un mayor compromiso a Duque para alcanzar los acuerdos de paz con las FARC pactados en 2016.

MÁS QUE LA REFORMA TRIBUTARIA

Eduardo Correa, ingeniero civil y radicado en el distrito de Santa Marta, considera que “el presidente hace bien en reunirse con todos los opositores. Al parecer cometió un error. Yo no sé si se desconectó de la realidad del país. Esa reforma (tributaria) a mi parecer era inadecuada”.

Aunque las protestas, según Correa Zúñiga , tienen otro tinte. “La reforma tributaria es la excusa y no realmente la razón de fondo –insiste–; porque, el presidente ya la retiró y renunció el ministro (de Hacienda, Alberto Carrasquilla). Y las protestas siguen, lo que hace pensar que la intención es otra”.

Edu no va muy lejos. El próximo año hay elecciones en Colombia. “Y estas protestas tienen muchos tintes políticos. Hay muchos políticos reivindicando las peticiones en los paros y en las marchas. Uno no se explica que si ya lograron su cometido que era echar para atrás la reforma y que el ministro renuncie, las marchas siguen y comienza a salir otro pliego de petición”.

LO ILÓGICO DEL IVA A MÁS PRODUCTOS

Desde el pasado 1 de enero de 2021, el salario mínimo es de 908,526 pesos colombianos mensuales. Con la reforma tributaria se buscaba aplicar el IVA del 19% a más productos como el café y el chocolate.

"El IVA en Colombia es muy alto, es del 19%”, nos comenta Edu. Y explica. “La medida iba a golpear a la población más vulnerable; porque si un pan te cuesta mil pesos; con el IVA subiría a 1,190 pesos. Ese adicional para una familia acomodada de pronto no es mucho; pero para una familia pobre es muchísimo”.

QUÉ SE EXIGE AHORA

Eduardo Correa menciona que el pliego de peticiones presentado por el Comité de Paro contempla “un subsidio de un salario mínimo para las familias que han padecido más fuerte la pandemia”.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en Colombia hay 21.02 millones de personas en condición de pobreza. El subsidio que se solicita llegaría a 6.2 millones de hogares en condiciones precarias. Lo que representaría un gasto de 73.93 billones de pesos colombianos.

Sobre la mesa se encuentran también subsidios a empleo y educación

"Esta propuesta les costaría 81 billones de pesos colombianos, cuando el gobierno quería hacer una reforma para recaudar 23.4 billones de pesos”.

El domingo, al menos nueve indígenas resultaron heridos, tres graves, mientras se dirigían a una protesta a Cali. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) responsabilizó a policías y civiles armados. Ya son 12 días de protesta en Colombia.

Pese a los anuncios y la disposición de las partes, Eduardo Correa considera que hay muchos intereses en Colombia “que no van a dejar que esto se supere tan fácilmente”.