Arman gran torneo deportivo en Phoenix pese a la pandemia

Phoenix.- En medio de la pandemia por Covid-19 se realizará un torneo de fútbol juvenil con cientos de jugadores en Phoenix, ciudad cuyo condado Maricopa, ha experimentado el mayor volumen de contagios en el estado.

Se trata del torneo llamado Desert Super Cup que es un torneo anual que se celebra durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias.

En ésta ocasión reunirá 460 equipos de varios estados y 40 más de Arizona, es decir aproximadamente 800 jovencitos deportistas.

Según CNN, aunque se prohibió la realización de eventos públicos con más de 50 personas, el estado permite que funcionarios locales puedan apoyar ciertos eventos.

Hasta entonces nadie ha hecho referencia en cancelar este torneo.

La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, quien puede pronunciarse para cancelar el torneo, solamente ha expresado su rechazo y llamado a que si lo realizan sigan las pautas y restricciones establecidas.

Fuente: www.elimparcial.com